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左耳縫回仍發黑壞死 議員趙嘉賢籲港人「別低估專權方險惡」

趙家賢3日在太古城中心外遭暴徒咬耳，左耳約四分之三被咬掉。（路透）

趙家賢3日在太古城中心外遭暴徒咬耳，左耳約四分之三被咬掉。（路透）

2019-11-13 14:44:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港「民主黨」太古城西區議員趙家賢3日在太古城中心外遭到一名男子咬掉左耳耳廓，當場血流如注，事後雖然縫回，但因為軟骨無法供給養份導致耳廓壞死，最後仍需輕創移除。

趙家賢今日透過香港民主黨臉書對外發表聲明，表示左耳傷口經過一週治療後，醫師確診因軟骨無法有效供應養分致壞死，需要將縫回的耳廓移除。趙嘉賢主治醫師表示，當時趙家賢四分之三的耳廓遭到兇手撕咬，軟骨組織受到嚴重破壞，醫師只能找到一根血管進行縫合，在院治療期間，被咬下的耳廓日漸變黑、壞死，醫師因擔心行兇者唾液中的細菌導致感染，決定進行清創手術，移除壞死耳廓。趙家賢強調，「本人的左耳在是次襲擊中遭受永久性創傷」。

趙家賢指出，他身為民選議員，當晚一心希望阻止區內有更多市民受傷，他要再次譴責親政府人士意圖殺傷市民的暴力行為。趙家賢表示，近來有多位香港市民在抗爭運動中受傷甚至死亡，包括太古城中心當晚被刀砍傷的3位市民、周梓樂同學、在西灣河中槍的學生、還有陳彥霖等多位死得不明不白的香港人，趙強調，「趙家賢今天的傷與他們相比實在輕微，希望各位有良知的市民繼續關心其他港人的死傷情況」。同時也向港人呼籲，必定要保護自己，不要低估專權一方的暴利與險惡。

相關新聞連結：

趙家賢被咬掉的左耳雖然縫回，經過一週治療仍發黑壞死，最後仍需輕創且移除。（圖擷取自香港民主黨臉書粉絲專頁）

趙家賢被咬掉的左耳雖然縫回，經過一週治療仍發黑壞死，最後仍需輕創且移除。（圖擷取自香港民主黨臉書粉絲專頁）

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