太古濺血網傳兇嫌為「浙江仔」 議員趙家賢左耳已縫回

香港東區區議員趙家賢昨夜遭兇嫌咬落左耳，現已成功縫回休養中，其他遭砍傷受害者病情未知。圖為案發當時趙家賢接受急救員救治，表情痛苦。（路透）

2019-11-04 22:12:37

〔即時新聞／綜合報導〕香港太古城中心昨（3）日驚傳濺血案，一名操中國口音的疑似親中人士與示威者發生衝突，並拿出水果刀襲擊多名民眾，甚至將前來了解情況的香港東區區議員趙家賢左耳咬落，還造成5人輕重傷送醫。今（4）日議員邵家臻表示，趙家賢左耳已縫回，正在休養中。

香港昨（3）日有網友號召「七區開花」上街反警暴活動，晚間在太古城中心商場築起人鏈、表達訴求，屢次遭防暴警察突襲驅離並逮捕多人，包括香港獨立媒體《立場新聞》一名特約記者。

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警方撤離太古城後，商場外驚傳一名兇嫌持刀傷人，甚至將前來了解狀況的議員趙家賢左耳咬落，共造成5人受傷，犯行兇殘。一旁民眾見狀將兇嫌壓制在地「私了」圍毆，包含兇嫌6人都被送往東區醫院治療。

今日香港立法會議員邵家臻在臉書上表示，趙家賢的左耳已順利縫回，正在休養中。網友聞此訊息，也祈禱其他傷者，包括遭刀械攻擊以及躲避催淚彈不慎墜樓的男大生能夠順利康復。

據悉，香港社群流傳傷人兇嫌為一名陳姓浙江親中人士，年約48歲，父母皆居於北京，有酗酒病史並曾持刀對妻子家暴，唯此消息尚未獲得任何證實。

港警晚間表示，48歲兇嫌遭控傷人罪，另2名制伏兇嫌者也被控以傷害罪；上週五（1）至週日（3）一共拘捕325人、發射逾400發催淚彈。

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網傳兇嫌為一名陳姓浙江籍49歲親中男子，過去曾持刀犯下家暴案，但消息目前尚未獲得證實。（圖皆取自TG）

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