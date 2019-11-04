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港記者獲「無條件釋放」 《立場新聞》：追究警濫捕

香港《立場新聞》一名記者昨晚遭到拘捕，今下午獲無條件釋放，《立場新聞》已表明將追究這起警方濫捕事件。（圖擷取自立場新聞臉書）

香港《立場新聞》一名記者昨晚遭到拘捕，今下午獲無條件釋放，《立場新聞》已表明將追究這起警方濫捕事件。（圖擷取自立場新聞臉書）

2019-11-04 17:50:10

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續延燒，民眾昨（3）日發起「七區開花」集會反對警察暴行活動，港警在入夜後展開圍捕行動，香港《立場新聞》一名記者遭到拘捕，今下午獲無條件釋放，《立場新聞》表明將追究這起警方濫捕事件。

香港獨立媒體《立場新聞》今日下午發布的告示指出，該媒體的特約攝影記者Joey Kwok昨晚在太古城中心被警方「無理拘捕」。今日下午近4時，Joey Kwok在拒絕接受任何保釋條件下，獲警方「無條件釋放」。

告示指出，《立場新聞》強烈譴責「警方以莫須有的『阻差辦公』罪名，阻礙記者採訪工作」；將徵詢法律意見，循合適途徑，追究這次警方濫捕事件。

告示也提到，Joey Kwok目前身心狀況良好，將會繼續投入《立場新聞》前線採訪工作。

根據《立場新聞》4日凌晨發布的聲明，有影片可證明記者Joey Kwok被捕前正在合理距離拍攝警員的行動，完全沒有阻礙警方工作，但多名防暴警員突然衝到他面前，將記者強壓在地上拘捕。

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