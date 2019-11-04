男揮刀傷人 咬掉港議員左耳

急救人員連忙幫趙家賢撿回掉落的耳朵，並將他送醫救治。（路透）

2019-11-04 05:30:00

反警暴「逛街」抗爭 反遭暴徒攻擊

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」抗爭二日發起三場集會，再度演變為激烈的警民衝突，計有逾兩百人被依非法集結、刑事毀損、藏有攻擊性武器、使用蒙面物品等罪名逮捕，且有逾五十人受傷送醫。警方執法過當問題，再度引發抨擊，港人三日下午持續發起「香港人反警暴、七區緊急行街（逛街）」行動，以及「反公安惡法」流水式集會，但警方仍在各區部署大量警力，持續盤查、驅趕、追捕民眾直至入夜。

憤怒民眾當場圍毆咬耳男

值得注意的是，晚間在太古城中心外，一名操「普通話」的灰衣男子，與示威者爆發口角，男子當場掏出水果刀，傷及至少五人，香港「民主黨」太古城西區議員趙家賢甚至被該男子咬下左耳耳廓，當場血流如注。大批黑衣民眾隨即包圍該名男子「私了」，對他拳打腳踢、扔擲雜物，甚至有人大叫「打死他」，導致男子頭破血流。「香港眾志」秘書長黃之鋒隨後在推特和臉書發文，指趙家賢被暴徒攻擊一事，證明示威者正當自衛，以武制暴的重要性，並呼籲網友推文轉發，引起國際關注。

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香港二日舉辦兩場合法示威集會，以及一場程序上毋須警方同意的選舉聚會，但三場活動皆遭警方強行喊停及清場，並演變為警民對峙激戰局面。期間，警方多次被指執法失控，包括以中國製催淚彈擊傷救護員、朝正在離場的民眾射擊、強行將車內播放示威歌曲「願榮光歸香港」的車主拖出拘捕、逮捕三名進行競選活動的區議會候選人、逼迫民眾蹲下舉手，以及用不脫色的色筆在被捕者手上寫下號碼等。

為抗議警方無理打壓，「連登討論區」網友三日在金鐘、旺角、黃大仙、大埔、荃灣、沙田、屯門等七區，發起「反警暴」逛街示威，註明逛街毋須警方發予「不反對通知書」，但大批警力仍在各區示威地點駐守。在金鐘添馬公園，鎮暴和便衣警察午後就開始驅趕民眾，並逐步朝海濱方向推進、封鎖公園，令民眾怒批「（日本）皇軍都不會這樣」。

另外，沙田新城市廣場及百步梯一帶，下午起也有約百名黑衣民眾聚集，便衣警察之後便開始攔查民眾，還一度與民眾打鬥；近百名鎮暴警察立即到場支援，近距離朝民眾噴灑胡椒噴劑、舉長槍示警及拘捕多人。而在港島太古城中心商場，上百人齊呼「五大訴求、缺一不可」等口號，並築起人鏈。但鎮暴警察開始逮人，一名《立場新聞》記者也被捕。

警恐嚇學生記者「新屋嶺雞姦好好玩」

另外，警方晚間也在太古城中心，制伏一名浸會大學的學生記者，威脅他不准高呼自己名字，還向他耳語「新屋嶺（拘留中心）雞姦好好玩」。該名記者聲明自己不會自殺，要求赴醫院驗傷，但仍遭警方拘捕。

香港民主黨區議員、民主動力召集人趙家賢，三日晚間遭人攻擊，左耳耳廓硬生生地被啃咬落地。（取自星島日報網站）

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