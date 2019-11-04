對港有新指示？林鄭赴北京見韓正

中國國務院副總理韓正（右）將在六日首次公開接見香港特首林鄭月娥。圖為韓正去年在北京與林鄭會面。 （取自香港政府新聞處網站）

2019-11-04 05:30:00

〔編譯孫宇青／綜合報導〕就在香港「反送中」抗爭進入第廿二週，且二日再度爆發激烈警民衝突之際，正在上海出席活動的香港特首林鄭月娥突然變更行程，六日將在北京會見負責香港、澳門事務的中共中央政治局常委兼國務院副總理韓正，為「反送中」以來，首次獲韓正公開接見，令人揣測北京對香港可能有新指示。

林鄭十月卅一日前往上海，出席「香港節」文化活動，預定五日參與第二屆中國國際進口博覽會開幕式，期間可能與中國國家主席習近平打照面，預計當晚返港。然而，港府新聞處三日宣布，林鄭改於五日晚間前往北京，翌日上午與韓正會面，下午則出席粵港澳大灣區建設領導小組第三次全體會議，七日返港。

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香港媒體指出，此前盛傳在六月「反送中」運動剛爆發時，身為中共中央港澳工作小組組長的韓正，就曾南下深圳密會林鄭，林鄭翌日就宣布暫緩修訂「逃犯條例」；七月一日香港主權移交紀念日，也傳出韓正再次南下坐鎮，近距離掌握香港民情。更重要的是，甫落幕的中共第十九屆四中全會上，罕見地提及在港「建立維護國家安全的法律制度和執行機制」，韓正首度公開接見林鄭因而備受矚目。

中國半官方智庫「全國港澳研究會」副會長劉兆佳分析，北京將闡明立場和政策，包括提出一套有利港府維護國家安全的執行機制，以及要求港府擴大法律手段和武力，但由於港府目前聲望低迷，應不會展開「基本法」第廿三條立法工作，也不會談及特首去留。

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