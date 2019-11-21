大股東裝了監控系統 中國可能可遠端切斷菲國輸電網

菲律賓國會議員被告知，擁有國家電網部分股份的中國，可能可以遠端切斷菲國輸電網。（歐新社）

2019-11-21 21:00:55

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓國會議員被告知，擁有國家電網部分股份的中國，可能可以遠端切斷菲國輸電網。

綜合外媒報導，菲律賓國家電網公司（NGCP）是菲國唯一的輸電公司，中國國企「國家電網」（State Grid）擁有這家私人財團40%股份。負責監督NGCP的菲律賓國家輸電公司（Transco）總裁馬蒂巴格（Melvin Matibag），在國會審查預算時透露，中國或可能的駭客有能力控制菲國的輸電網，因為中國國家電網購買NGCP的40%股份後，在輸電線路上安裝了遠端監控系統。

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參議員漢迪夫洛斯（Risa Hontiveros）20日在國會詢問，鑒於中國對NGCP的控制，菲國的輸電網是否有可能被遠端中斷。參議院能源委員會主席張僑偉（Sherwin Gatchalian）答覆，「考慮到目前電信和軟體方面的技術進步，這是有可能的」。

參議院被告知，儘管電網可能遭遠端中斷，但菲國可在24至48小時內復電。張僑偉說，NGCP私有化時已採取幾項保障措施，在某些情況下，總統有權下令進行接管，可在24至48小時內恢復供電。

漢迪夫洛斯提到有報導稱，「只有外國工程師才能進行故障排除...並實際上控制NGCP的電網」，因為該系統位在中國南京。她還詢問有關操作手冊是否以「中文」呈現。對此，張僑偉表示，輸電網由菲律賓人控制，手冊已翻譯成英文。

漢迪夫洛斯在會議上說，中國的「南瑞集團」（Nari Group）為肯亞、印尼和泰國的電網提供遠端控制系統，「因此，這些國家的經驗也可能為我們提供保證或重要的警告教訓」。

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