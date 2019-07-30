南海問題「和平」解決？ 菲防長痛批中國講一套做一套

2019-07-30 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓國防部長羅倫沙納今（30）日痛批中國政府，在對和平與穩定的承諾以及南海問題上，講一套做一套。最新民調也顯示，儘管中國稱要在南海進行「和平」對話，但菲國人認為，中國是最不值得信賴的國家。

綜合外媒報導，中國駐菲律賓大使館週一晚間在馬尼拉麥卡蒂香格里拉飯店（Makati Shangri-La）舉行慶祝中國解放軍建軍92週年招待會，中國駐菲大使趙鑒華在會上說，中國致力並堅持「和平解決」南海問題。

羅倫沙納（Delfin Lorenzana）今日出席防災會議時，被媒體要求評論趙鑒華的發言。他說，「我已經聽過這些演講的多個版本...沒有什麼新內容。他們說他們想要和平，但這與他們實際上做的事情並不相符」。

趙鑒華昨晚演講表示，中國將走「和平發展道路」，致力於「和平與穩定」，不會在南海爭議中「開第一槍」，將根據國際法及尊重歷史事實的基礎上與菲律賓等國進行談判和協商。

羅倫沙納表示，他曾在6月「香格里拉對話」時，對中國宣稱沒有「欺壓周遭國家」且遵循國際法的說詞提出質疑，「我質問他們...你告訴我們的不是你們實際上在做的事情」。他說，直到中國言行相符前，他們所說的話都是可疑的。

根據上週發布的Pulse Asia民調顯示，儘管中國稱要在南海進行「和平」對話，菲國人卻認為中國是最不值得信賴的國家。對此，羅倫沙納認為，除非中國遵守承諾、言行相符，否則菲律賓人將繼續對北京採取不信任態度。

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