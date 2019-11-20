日本小學屢傳「柔道傷亡事故」 全柔連宣布：每日限練2小時

日本許多家長會讓小孩子練習柔道，但近年卻頻傳傷亡事件，讓全日本柔道連盟宣布練習新制。示意圖。（路透）

2019-11-20 15:34:13

〔即時新聞／綜合報導〕近來日本屢傳練習柔道的小學生傷亡事件，再次引發社會對於柔道安全性的質疑，「全日本柔道連盟」18日表示，為避免長時間練習再釀悲劇，已擬定新制，規定小學生每日練習時間上限為2小時，但外界對新規則的實施效果並不樂觀。

綜合日媒報導，今年9月，一名小5學生在柔道練習中傷到頭部，導致急性硬膜下血腫，不治身亡；1月時也有一位小4學生因練柔道受傷而住院治療，輕重傷案件層出不窮。

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對此，全柔連表示，已經擬定柔道指導原則，限制小學生每天至多只能練習2小時，每周不得練超過4天，但在以比賽取勝的訓練風氣下，這個新規能否落實，讓外界相當質疑。

全國柔道事故被害者協會數據顯示，從1980年到2010年間，日本就有118名兒童在練習柔道時受傷致死，更有多達300人重傷昏迷或腦震盪。

除了練習中傷亡外，日本柔道界也傳出有體罰傳統，今年6月一名柔道教練因懲罰學生而把對方摔到骨折，後來被停職處分；11月時也有個高中柔道社團，在練習過程中，為了懲罰學生而直接用拳頭毆打對方，造成骨折，被減薪處分。

擁有柔道三段的東京大學教授松原隆一郎認為「全日本柔道連盟幾乎沒有危機感」，批評他們對於學生安全太被動，更沒有制訂改善對策。

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