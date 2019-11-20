為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

禁令將到期！美：伊朗飛彈火力稱霸中東 恐再購新戰機

美國防情報局最新報告指出，伊朗飛彈火力冠絕中東，此為愛國者飛彈系統示意圖。（美聯社）

美國防情報局最新報告指出，伊朗飛彈火力冠絕中東，此為愛國者飛彈系統示意圖。（美聯社）

2019-11-20 10:20:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防情報局（DIA）今日發布最新報告指出，伊朗作為美在中東地區頭號潛在敵國，其飛彈軍火庫火力在整個中東地區地區居冠，在聯國明年解除對伊朗軍火禁運令後，該國恐向俄中等國家購入戰機與戰車。

美國防情報局在今天發布的「伊朗軍力報告」（Iran Military Power）中指出，伊朗不斷擴充軍力，已成為中東地區的巨大威脅，「在過去40年內，德黑蘭當局一心想成為主導中東地區的強權，排除美方及其盟友在中東地區的控制力」。

報告顯示，伊朗持續擴增軍力及尋求更先進的軍備力量，其主要目的有二，其一是確保政權永續生存，再來是維持在該地區的主導地位。

美國國防情報局局長阿什利（Robert P. Ashley）表示，伊朗在過去多次中東衝突中累積了大量經驗，作為整體軍事力量發展的資源，他說，儘管在技術上仍不如美國及大部分競爭國家，伊朗軍力仍於過去數十年內取得了長足進步。

此外，據2015年核子協議，聯合國對伊朗實施的武器禁運令將在2020年10月到期，美國總統川普雖於去年退出該協議，並對伊朗祭出新一輪制裁，但俄、中、英、法及德國等5個協議簽署國仍持續遵守協議，可能在禁令屆滿後向伊朗提供後者渴望多年的尖端軍事武器。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
伊朗示威民眾逾百死 軍方派狙擊手射殺抗議者
2019-11-20 09:51

伊朗示威民眾逾百死 軍方派狙擊手射殺抗議者
伊朗大漲油價引抗議 政府連續第3天全國大斷網
2019-11-19 11:33

伊朗大漲油價引抗議 政府連續第3天全國大斷網
失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起

失智人口急遽攀升　恐因控醣不佳引起
伊朗與西亞世界》無法抗拒的石油魔力
2019-11-14 17:28

伊朗與西亞世界》無法抗拒的石油魔力
伊朗宣佈發現新油田 原油儲量在530億桶左右
2019-11-11 06:53

伊朗宣佈發現新油田 原油儲量在530億桶左右
年底購物狂潮 信用卡分期有撇步

年底購物狂潮 信用卡分期有撇步
伊朗西北部5.9強震 震源深度10公里以內
2019-11-08 09:34

伊朗西北部5.9強震 震源深度10公里以內
核協議瀕瓦解 伊朗重啟福爾多鈾濃縮工廠
2019-11-05 19:49

核協議瀕瓦解 伊朗重啟福爾多鈾濃縮工廠

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播