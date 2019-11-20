禁令將到期！美：伊朗飛彈火力稱霸中東 恐再購新戰機

美國防情報局最新報告指出，伊朗飛彈火力冠絕中東，此為愛國者飛彈系統示意圖。（美聯社）

2019-11-20 10:20:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防情報局（DIA）今日發布最新報告指出，伊朗作為美在中東地區頭號潛在敵國，其飛彈軍火庫火力在整個中東地區地區居冠，在聯國明年解除對伊朗軍火禁運令後，該國恐向俄中等國家購入戰機與戰車。

美國防情報局在今天發布的「伊朗軍力報告」（Iran Military Power）中指出，伊朗不斷擴充軍力，已成為中東地區的巨大威脅，「在過去40年內，德黑蘭當局一心想成為主導中東地區的強權，排除美方及其盟友在中東地區的控制力」。

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報告顯示，伊朗持續擴增軍力及尋求更先進的軍備力量，其主要目的有二，其一是確保政權永續生存，再來是維持在該地區的主導地位。

美國國防情報局局長阿什利（Robert P. Ashley）表示，伊朗在過去多次中東衝突中累積了大量經驗，作為整體軍事力量發展的資源，他說，儘管在技術上仍不如美國及大部分競爭國家，伊朗軍力仍於過去數十年內取得了長足進步。

此外，據2015年核子協議，聯合國對伊朗實施的武器禁運令將在2020年10月到期，美國總統川普雖於去年退出該協議，並對伊朗祭出新一輪制裁，但俄、中、英、法及德國等5個協議簽署國仍持續遵守協議，可能在禁令屆滿後向伊朗提供後者渴望多年的尖端軍事武器。

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