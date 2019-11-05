核協議瀕瓦解 伊朗重啟福爾多鈾濃縮工廠

伊朗總統羅哈尼今（5）日表示，週三將重啟福爾多（Fordow）鈾濃縮工廠，向1044台離心機注入鈾氣體。（歐新社）

2019-11-05 19:49:08

〔即時新聞／綜合報導〕伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）今（5）日在國家電視台直播的演講中表示，伊朗將採取新措施進一步減少履行對2015年核協議的承諾，週三將重啟福爾多（Fordow）核設施。

綜合外媒報導，羅哈尼表示，明日起開始向福爾多鈾濃縮工廠的1044台離心機注入鈾氣體。他說，伊朗採取的「所有降低承諾的行動」都是可逆轉的，當協議中其餘簽約國遵守承諾時，伊朗也將遵守所有承諾。

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羅哈尼表示，伊朗明白福爾多核設施對其他簽約國的敏感，「關於這些離心機，我們明白。當他們恪守承諾時，我們將再次切斷動力...因此有可能扭轉這一步。」他說，伊朗不能接受只有該國單方面完全履行承諾，其他簽約國卻不遵守。

羅哈尼指出，根據2015年簽署的核協議，伊朗可以運轉福爾多的離心機，但必須是在沒有注入鈾氣體的情況下。福爾多的離心機是第一代IR-4型。

伊朗週一表示，該國已啟動新一系列30部先進的IR-6型離心機，以加速濃縮鈾。伊朗官員說，IR-6離心機生產濃縮鈾的速度比IR-1快10倍。

伊朗原子能組織（Atomic Energy Organization）首長沙列西（Ali Akbar Salehi）4日說，伊朗科學家已研發出IR-9的離心機原型，速度比IR-1快50倍。

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