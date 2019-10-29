憂被殺不願返鄉 伊朗選美皇后滯留菲機場近兩週

一位參與過國際級選美比賽的伊朗籍佳麗遭發布全球通緝令，已經滯留菲律賓機場將近兩週。她表示自己若遭遣返伊朗就會遭殺害，希望菲律賓給予庇護。（擷自drbahar_bahari IG）

2019-10-29 22:36:14

〔中央社〕一位參與過國際級選美比賽的伊朗籍佳麗遭發布全球通緝令，已經滯留菲律賓機場將近兩週。她表示自己若遭遣返伊朗就會遭殺害，希望菲律賓給予庇護。

美國有線電視新聞網（CNN）今天引述菲律賓移民局上週發布的新聞稿，指國際刑警組織（Interpol）已對伊朗籍女子巴哈里（Bahareh Zare Bahari）發布紅色通報，展開全球追緝，但新聞稿未明指要求發布通報的國家。巴哈里則告訴CNN，有移民官員透露提出要求的就是伊朗。

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依據巴哈里的說法，她大約5年前抵菲律賓學牙醫，此後一直持有每年更新的學生簽證，目前簽證有效期限到2020年1月止。但她17日結束一場中東行從杜拜返抵菲律賓時，卻遭拒絕入境 。

巴哈里透過電話告訴CNN：「我從2014年就住在這裡，沒回去伊朗。我跟他們解釋過很多次了，我一直住在這邊，怎麼在伊朗犯罪？」

巴哈里近期曾代表伊朗角逐在馬尼拉舉行的洲際小姐選美大賽（Miss Intercontinental）。她認為因為自己公開反政府，伊朗意圖堵住她的嘴。

巴哈里支持流亡中的伊朗巴勒維王朝末代王儲芮沙‧巴勒維（Reza Pahlavi）。她在最近的選美比賽曾使用巴勒維肖像和王朝時期旗幟作為道具。

芮沙‧巴勒維的父親在1979年的伊朗伊斯蘭革命被推翻。

巴哈里認為，她也可能是因為在伊朗時活躍於社運而遭鎖定。她說自己從前在伊朗當老師，是希望女孩學會女性「不是物品、玩具而是人，她們享有跟男孩一樣的權利」。

巴哈里說，這12天來，她一直被關在馬尼拉尼諾伊艾奎諾國際機場（Ninoy Aquino International Airport）第3航廈一間旅客室，「真的精神耗弱」。她又說庇護案懸而未決，正一點一滴消磨她的意志。

菲律賓移民局與司法部（Department of Justice）尚未回覆CNN的置評要求，伊朗駐馬尼拉大使館與德黑蘭政府也沒回應置評。

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