川普施壓烏克蘭起底政敵 彈劾調查證人批不恰當

2019-11-20 00:29:03

〔中央社〕美國聯邦眾議院今天展開關鍵一週的彈劾調查公開聽證會，陸軍中校文德曼一開始就批評涉入烏克蘭「電話門」醜聞的總統川普，指責他打電話施壓烏克蘭調查政敵的作法不恰當。

文德曼（Alexander Vindman）是前白宮國家安全會議的烏克蘭專家，他在眾院對川普彈劾調查的第3次公開聽證會中作證時，同時未點名痛批川普對彈劾調查證人的「卑劣」批評。

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他針對川普在通電話時向烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）施壓一事表示：「美國總統要求外國政府調查美國公民和政治對手，這是不恰當的。」

川普被控在7月25日與澤倫斯基通電話時，要求烏克蘭方面調查可能在明年總統大選挑戰他的民主黨籍前任副總統拜登（Joe Biden）。文德曼當時負責監聽電話，他表示，當下他就知道自己必須向白宮法律顧問報告此事。

副總統彭斯（Mike Pence）的顧問威廉斯（Jennifer Williams）作證時也表示：「與我觀察過的總統其他通話相較，我發現7月25日這次通話不太尋常，其中討論到似乎是國內的政治事務。」

川普表示有意在這樁危及他總統大位的調查作證，這並未影響眾院情報委員會本週約談9名證人的計劃。

最重要的是，其中包括美國駐歐洲聯盟大使桑德蘭（Gordon Sondland）。據傳桑德蘭傳達川普的要求給烏克蘭政府，希望在美國明年總統大選前協助調查民主黨對手的骯髒事。

聽證會也找來另外多位外交官，他們曾私下證實，川普與桑德蘭屢屢施壓烏克蘭，針對明年大選可能挑戰川普的民主黨參選人拜登展開調查。施壓手法包括扣住將近4億美元對烏克蘭的援助款，以及延後烏克蘭總統澤倫斯基要求與川普在白宮舉行的會晤。

眾議院議長裴洛西（Nanacy Pelosi）昨天致函民主黨同僚指出，川普涉嫌「勒索與賄賂」。

她說：「事實很清楚：川普為了他個人的政治利益而濫用權力，損及我們的國家安全利益。」

川普恐將成為美國史上第3位被彈劾的總統。他昨天上午發推文說，針對他為了明年總統選舉而濫權尋求外力援助的指控，他正「強烈」考慮作證替自己辯白。

他在推文中說，裴洛西建議他對這場「造假的彈劾獵巫作證。她還說我可以用寫的」。

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