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港警圍理大 林鄭月娥：校園變成「兵工廠」 冀和平解決事件

香港特首林鄭月娥今表示，對於理大衝突，希望以和平解決事件；並批評「暴徒」占領校園等行為。（美聯社）

香港特首林鄭月娥今表示，對於理大衝突，希望以和平解決事件；並批評「暴徒」占領校園等行為。（美聯社）

2019-11-19 11:22:04

〔即時新聞／綜合報導〕港警持續包圍香港理工大學，數百名示威者被困，情況危急，經昨晚立法會前主席曾鈺成等人的陪同下，已陸續有示威者離開理大。香港特首林鄭月娥今（19日）出席行政會議前接受媒體採訪時表示，對於理大衝突，她已向新任警務處長鄧炳強提出兩大原則，希望和平解決事件；並批評「暴徒」占領校園，讓大學變成「兵工廠」及「練兵場」，情況非常嚴重。

綜合港媒報導，特首林鄭月娥表示，理大衝突與警方有默契，希望以和平解決事件為原則。她指出，不會當場逮捕18歲以下留守理大的示威者，已經是特別安排；目前在理大校園內仍有約有100多人，已有600人離開，當中包括200名未成年人士。

林鄭月娥痛批，有激進示威者發起三罷，出現大規模堵路行動，危害市民安全。幾間大學成為重災區，被暴徒佔領，全面失守，校內設施被破壞，要花費一段時間修復。林鄭又稱，有大學校園變成兵工廠，發現幾千個汽油彈；也有些大學變成練兵場，把游泳池拿來練習襲警、衝突，且占領者很少是該校學生。

林鄭月娥說，她非常關心近日在理工大學及附近一帶發生的事件，一直與鄧炳強跟進事件，並提出兩大原則，第一必須和平解決，希望示威者放下武器，有秩序離開，第二則是以人道和人性化方式處理受傷以及未成年人士，後者只要登記個資後便可離開，但她強調，警方會保留追訴權力。

對於香港高院昨日宣判《禁蒙面法》違憲，林鄭月娥說，現階段不適合評論此案；而對於是否能如期舉辦區議會選舉，林鄭月娥則稱，主導權不在特區政府，而是在社會上製造暴力和威嚇的人。

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