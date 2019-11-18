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歐巴馬︰民主黨總統參選人勿過度左傾 應更關心選民需求

美國前總統歐巴馬向民主黨候選人喊話，呼籲多關心民意。（美聯社）

美國前總統歐巴馬向民主黨候選人喊話，呼籲多關心民意。（美聯社）

2019-11-18 13:50:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國前總統歐巴馬（Barack Obama），日前在公開的演說對民主黨總統初選做評論，呼籲民主黨參選人不應過度左傾，該將更多的注意力放於選民之上。

綜合外媒報導，歐巴馬在出席民主聯盟（Democracy Alliance）募款活動時，罕見地對民主黨的總統參選人發表建議表示，大部份美國民眾認為，將體制破壞並重建是沒有必要的，選民希望看見的只是公平公正的美國。他也指出，民主黨候選人提出的移民和醫療政策，兩項議題都和選民的期待有落差，候選人應更加關心選民需求。

據報導，民主黨中間派已多次警告，太過左傾的參選人恐推開溫和派的共和黨選民和中間選民，民主黨若想戰勝總統川普，所需要的正是這些中間選民。

歐巴馬的言論雖未指名道姓，但大多數人則認為這段言論，無疑是在向改革派的麻薩諸塞州參議員華倫（Elizabeth Warren）和佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）喊話，而2人的主要政見都在於改變國家結構的大型改革政策。

目前歐巴馬仍未公開支持某一位候選人，對於前總統的喊話，多位候選人也做出回應。桑德斯笑稱，要看歐巴馬所稱的破壞體系是什麼意思。桑德斯表示，自己所提出的議題是多數勞工支持的，相關政策並不是在破壞體制，而是在爭取正義。

華倫並沒有正面回應，而是表示自己相當欣賞歐巴馬的健保政策，並肯定該政策的成功。

紐澤西州參議員布克（Cory Booker）則表示，目前民主黨應該將砲火統一對向力求連任的總統川普，而非持續的內部爭吵。

多位民主黨候選人也對歐巴馬的這段言論做出回應。（美聯社）

多位民主黨候選人也對歐巴馬的這段言論做出回應。（美聯社）

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