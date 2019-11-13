美眾院彈劾調查聽證會登場 川普轟作證官員「永遠反川普」

川普在首場聽證會開始前在推特大罵到國會作證的人是「永遠反川普成員」，並呼籲大眾「閱讀（通話內容）副本」。（路透）

2019-11-14 00:12:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國眾議院針對陷入「烏克蘭門」的總統川普的彈劾調查，13日進入公開聽證階段，川普在首場聽證會開始前在推特大罵到國會作證的人是「永遠反川普成員」，呼籲大眾「閱讀（通話內容）副本」。

綜合外媒報導，針對川普的彈劾調查首場聽證會在美東時間13日上午10點於美國國會山莊登場，作證官員是美國駐烏克蘭代理大使泰勒（William Taylor）和負責烏克蘭事務的副助理國務卿肯特（George Kent）。

請繼續往下閱讀...

川普趕在聽證會登場前在推特抨擊上述2人是「永遠反川普成員」（Never Trumpers），並呼籲大眾「閱讀（通話內容）副本」，他指的是白宮先前發布他與烏克蘭總統澤倫斯基的通話摘要，但並非精確逐字稿。

《美聯社》指出，川普試圖透過推文攻擊泰勒和肯特，暗示這2人是從未支持過他的外交政策機構成員。泰勒和肯特都曾在共和黨和民主黨政府工作，沒有證據表明他們參與反川普的黨派活動。

在聽證會登場後，白宮發言人葛莉珊（Stephanie Grisham）表示，川普上午在橢圓形辦公室開會，「沒有看」彈劾調查聽證會，「（川普）不看，他在工作」。

這場彈劾調查是針對川普7月25日與澤倫斯基通話時，試圖向烏國政府施壓，調查川普潛在競選對手所涉事件。川普堅稱兩人的通話內容「很完美」，他與烏克蘭的關係沒有做錯任何事情。

美國駐烏克蘭代理大使泰勒（William Taylor，右）和負責烏克蘭事務的副助理國務卿肯特（George Kent，左）出席川普的彈劾調查首場聽證會作證。（彭博）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法