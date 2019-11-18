港理大氣氛詭譎 示威者擔心攤牌各界忙調停

2019-11-18 05:51:02

〔中央社〕香港理工大學外示威者與港警對峙整夜，衝突不斷。但留在校內採訪的路透社記者昨夜表示，現場有種擔心血腥攤牌的不祥預感。數以百計頑強而絕望的示威者被警察包圍，其中有些人感到不安。

上述理大校內的情況，是由路透社首席記者龐弗瑞（James Pomfret）於昨晚11時許透過推特發出。他並表示，路透社有團隊留在理大校內，「無論發生什麼事，我們都會留下」。

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香港各界則未放棄和平解決爭端的努力。理大校長滕錦光今天凌晨與浸大校長錢大康、城大校長郭位、科大校長史維、港大校長張翔聯名呼籲，希望在理大一帶的各方克制，並促請校內的學生、校友及其他人士盡快離開理大。

儘管如此，理大校門外的示威者與港警，一整夜仍不斷爆發衝突，示威者和警方互擲汽油彈及催淚彈，警方並不時出動水炮車向示威者噴灑強力水柱，持續處於對峙狀態。

此外，距理大不遠處的尖沙咀、油麻地一帶，大批示威者則在漆咸道南、佐敦道、彌敦道與港警展開游擊戰術，試圖吸引警方注意。

除上述校長外，理大學生校董李傲然及學生會長廖建鈞也在凌晨召開記者會，呼籲香港民眾前往現場「救救理大」。李傲然更一度哽咽地說，如果繼續這樣下去，校園將會「保不住」。

廖建鈞則指出，不希望「六四」事件在香港理工大學重演，希望大家救救理大這個80年的校園及學生。但他也說，校方對目前的情況束手無策，因為沒有能力改變或影響警察的決定，只希望所有人能安全離開校園。

此外，天主教香港教區輔理主教夏志誠也在凌晨與數名泛民主派議員、理大教職員前往理大門口，試圖進入理大與示威者溝通及警方見面。但他表示，經過一小時的努力，一行人先後嘗試從3個地點進入校園，但都被警方拒絕，讓他感到難過和痛心。

香港公民黨立法會議員郭家麒表示，議員們已盡力聯絡港府高層，但一直沒有消息。假如警方決定用實彈對付示威者，就是在香港重演「六四」事件，衝突更沒有機會平息。

另一位人在理大校內的香港民主黨立法會議員許智峰則指出，校內有高濃度的催淚彈及胡椒球彈氣味，且幾乎斷水斷糧，面臨人道災難狀態。（編輯：邱國強/林克倫）

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