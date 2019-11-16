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「教堂內性侵2男童」判6年 澳洲樞機主教上訴最後一搏

佩爾（George Pell）曾是現任教宗方濟各（Franciscus）的貼身顧問，也是前梵諦岡財務長，同時也是目前梵蒂岡因兒童性虐待而被定罪的最高級官員。（法新社）

佩爾（George Pell）曾是現任教宗方濟各（Franciscus）的貼身顧問，也是前梵諦岡財務長，同時也是目前梵蒂岡因兒童性虐待而被定罪的最高級官員。（法新社）

2019-11-16 23:00:27

〔即時新聞／綜合報導〕78歲的澳洲樞機主教佩爾（George Pell）身負5項兒童性虐待案，他再度提出上訴，高等法院13日已同意，這個上訴是佩爾翻案、避免6年徒刑的最後機會，預計明年3月以後審理。

根據CNN報導，去年12月，陪審團一致說定佩爾有罪，佩爾被指控，在1990年代中期性暴力對待兩個13歲的唱詩班男孩，身負5項罪名。佩爾的法律團隊對判決出異議，認為全案證據來源主要基於其中一名當時13歲的前唱詩班成員的證詞，他現年已30歲，根據澳洲法律，無法識別兩人身分，不能因此定罪，不過上訴在8月遭到駁回，佩爾堅稱自己是清白的。

這件案子已延燒了4年，在2015年，一名前唱詩班成員決定報警，他在不公開法庭作證指控，事發在墨爾本的聖派崔克大教堂某次週日的彌撒後，佩爾在聖器室裡逮到他和他的朋友偷喝聖餐酒。他說，佩爾扯開他的長袍，強迫他們一個接一個地與他發生性行為，對他們的哭喊視若無睹。事發後一個月左右，佩爾又偷抓他的生殖器，當時佩爾在是教堂大主教，是一位受人敬重的神父。

另一名受害的男孩沒有向任何人接露此事，長期染毒後因吸毒過量死亡。揭發此事的男孩在參加完葬禮後決定打破沉默挺身而出。他說，「我冒著影響隱私、健康、幸福和家庭的風險，沒有指示律師要求索償，這與前沒有關係。」

羅馬教廷表示，先等待上訴結果出爐，再對佩爾做出教會內部的懲處，對於法院接受上訴，教廷則無回應。澳洲天主教主教大會主席科爾里奇大主教（Archbishop Mark Coleridge）則發表聲明，認為佩爾有權上訴。

佩爾曾是教宗方濟各（Franciscus）的貼身顧問，也是前梵諦岡財務長，同時也是目前梵蒂岡因兒童性虐待而被定罪的最高級官員。

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