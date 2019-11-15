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水災加劇逢滿潮 威尼斯聖馬可廣場關閉

威尼斯市長布魯納羅下令關閉著名地標聖馬可廣場。（歐新社）

威尼斯市長布魯納羅下令關閉著名地標聖馬可廣場。（歐新社）

2019-11-16 00:50:32

〔中央社〕義大利政府昨天宣布洪水成災的威尼斯進入緊急狀態後，今天這座世界文化遺產城市又再遭逢異常高的滿潮，迫使市長下令關閉著名地標聖馬可廣場（St Mark's Square）。

威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）是在最新一次滿潮前下令關閉聖馬可廣場。這次滿潮發生於上午11點左右，狂風暴雨正侵襲該地區，潮水高度約1.6公尺，低於12日的最高漲潮水位1.87公尺，但仍構成危險。

在聖馬可廣場關閉前，遊客曾一度於雨勢暫停期間，在陽光下於淹水的廣場周圍嬉耍，穿著螢光色塑膠鞋自拍。

布魯納羅表示：「我被迫關閉這座廣場，避免對於居民的健康造成風險…造成災難。」「我們談論的是十億（歐元）的損失，這僅是12日的損失，不是今天。」

威尼斯有許多教堂、商店及住家，遭到異常高的滿潮淹沒，12日達到半世紀來最高漲潮水位。

這場由惡劣氣候引發的危機，已促使義大利政府動用2000萬歐元（約新台幣6億8000萬元）專款處理這場災難。

義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）於昨天宣布威尼斯進入緊急狀態。他稱這場洪災是「對我們國家心臟的一次重擊」。

墨西哥19歲遊客卡查達（Oscar Calzada）說：「看到這些令人震驚，水位高達你的膝蓋。」「你必須來此才會相信，並且希望別再發生，這會是一生僅遇到一次的事。」

當地洛坎達阿萊昂酒店（Locanda Al Leon）則表示，訂房受到國際媒體對洪災的報導衝擊，部份房客在看到威尼斯浸水影像後取消他們的房間。

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