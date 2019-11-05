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威尼斯大運河清出400公斤垃圾 爐具、電風扇都出現

圖為威尼斯一景。（法新社）

圖為威尼斯一景。（法新社）

2019-11-05 10:37:44

〔即時新聞／綜合報導〕威尼斯大運河是知名觀光勝地，也是無數電影與文學作品中浪漫場景，但也面臨了都市流域常出現的垃圾問題，近日威尼斯當地潛水員在大運河底下清除垃圾，重達400公斤。

《俄羅斯衛星通訊社》報導，近來威尼斯進行大運河清理活動，威尼斯市政府人員表示，有8位愛好潛水，且是貢多拉船夫聯合會的貢多拉船夫，從今年2月到6月期間，從運河清出了2.5噸的垃圾。上週日他們也在威尼斯運河潛水清理，6小時清出許多奇特的垃圾，包括爐具、錄音機、吸塵器的零件、電風扇等，重達400公斤。報導指出，潛水計畫預估還有5次。

先前有報導指出，到威尼斯遊玩需要遵守當地規定，有德國遊客在當地知名的里亞托橋煮咖啡，結果被依違反公共秩序罰了950歐元（約台幣32000元），且遭驅逐出市區。威尼斯規定，不得在老城區野餐，且不能在戶外裸露上身。

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