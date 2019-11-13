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水深達1.87米！ 威尼斯半世紀以來最大水災已釀2死

聖馬可廣場被洪水淹沒。（美聯社）

聖馬可廣場被洪水淹沒。（美聯社）

2019-11-13 21:15:54

〔即時新聞／綜合報導〕義大利「水都」威尼斯發生半世紀以來最大水災，水位一度高達1.87公尺，為史上第2高，知名景點聖馬可廣場大淹水猶如湖泊，幾乎整個城市的人都在水中跋涉，當地政府已宣布13日進入緊急狀態。

聖馬可廣場淹水，遊客在水中跋涉並推著漂浮在水面的行李。（美聯社）

聖馬可廣場淹水，遊客在水中跋涉並推著漂浮在水面的行李。（美聯社）

綜合外媒報導，威尼斯潟湖漲潮引發大水災，當地時間週二深夜，水位已達187公分，為1923年有紀錄以來第2高，最高紀錄是1966年災難性大水，水位高達194公分。官方估計，週三凌晨第2波漲潮水位將達160公分。

威尼斯地勢最低點聖馬可廣場大淹水。（法新社）

威尼斯地勢最低點聖馬可廣場大淹水。（法新社）

地勢最低點的聖馬可廣場被洪水淹沒，水深約100公分，聖馬可大教堂也遭殃，馬賽克和其他藝術品可能損壞。教堂紀錄顯示，在1200年歷史中，這是教堂第6次被淹，其中4次發生在過去20年。

聖馬可大教堂淹水。（法新社）

聖馬可大教堂淹水。（法新社）

傷亡方面，有3500位居民的佩萊斯特里納（Pellestrina）島嶼已有2人死亡，其中一名70歲男子試圖在家中啟動抽水機時被電死，當地官員說，因為抽水機壞了，目前水深仍有1米。

威尼斯Gritti Palace酒店淹水。（法新社）

威尼斯Gritti Palace酒店淹水。（法新社）

威尼斯市長布魯尼亞洛（Luigi Brugnaro）已宣布13日進入緊急狀態，「情況非常嚴峻，我們要求政府提供幫助」。他形容這次漲潮是一場「災難」，並將水災歸咎於氣候變遷，稱「將留下永久疤痕」。

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