豪大雨襲台中 最大時雨量25mm至45部份路段封閉

2019-08-12 10:15

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市受西南風影響，台中市今晨下起豪大雨，市政府指出，台中市最大時雨量25mm至45mm，且持續時間約1至2小時，造成部份地下道及路面積水，均在第一時間封閉，目前持續抽水排除中，請用路人注意行經安全。

台中市水利局表示，這波水氣影響台中市主要範圍為市區及屯區，中興抽水站已在上午7點32分開始運作，其他抽水站操作人員也就位隨時待命，隨時做好各項預防及整備措施，將可能的損失減到最低，守護市民安全。

水利局指出，受西南風水氣影響，台中市最大時雨量25mm至45mm，持續時間約1至2小時，抽水站將持續待命隨時關注水情。

建設局指出，大肚興和路地下道出現積水情形，經查為旁邊的水利溝滿溢流入地下道所致，目前柵欄機已放下阻絕車輛進入，抽水機持續抽水中；其餘車行地下道目前抽排水正常，無積水狀況，將持續觀測掌握相關變化。

至於消防局指出，在南屯區永春東二路、三路有淹水狀況，消防局主動派員前往查看，並已通知警廣呼籲請用路人提早改道，永春東三路段稍早淹水已退；五權西路（高速公路涵洞下）往郊區方向，目前除上高速公路外，其餘車道全封，另外往市區方向，因淹水稍退，車道改封一半，車輛可緩慢通行，另外2側機、車慢車道無淹水狀況，已開放行駛。五權西路與精誠路麻園頭溪水位，則未達警戒線。

水利局提醒，民眾可利用手機及平板電腦下載「臺中水情APP」，查詢全市淹水、土石流、避難場所等水情資訊，隨時掌握台中市最新水情，並加入路況及空氣品質等生活訊息，民眾只要在App Store或Google Play搜尋「臺中水情」即可免費下載安裝，如遇淹水或水利設施災情，也可透過台中市民一碼通「1999專線」進行通報，以利市府快速搶修。

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