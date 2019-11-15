香港人反抗》港警批大學成「暴徒基地」 中大校長疑「割席」急澄清

港警12日強攻中文大學引國際譁然，今（15）日公關科警司謝振中稱大學已成「暴亂的橋頭堡」、「暴徒基地」、「罪惡中心」，並批評大學高層無法遊說學生、管不動自己的校園和「暴徒」。（圖取自臉書 香港警察）

2019-11-15 20:39:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動持續進行，大三罷進入第5日「旭日行動」，自港警12日強攻中文大學後，城大、浸大、理大連日亦有示威者及學生留守，並阻塞校園附近道路。港警今（15）日稱大學已成「暴亂的橋頭堡」、「暴徒基地」、「罪惡中心」，並批評大學高層無法遊說學生、管不動自己的校園和「暴徒」。

據《立場新聞》報導，港警12日強攻香港中文大學，闖入校園擊發大量催淚彈和橡膠彈，並拘捕校內人士、學生，引發國際譁然。因此近日包含中大在內，香港城市大學、浸會大學、理工大學等校，皆有示威人士及學生留守，並在校園周遭架設路障、守護學校。

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對此，香港警察公共關係科總警司謝振中，今日在記者會上批評大學已成「暴徒基地」、「罪惡中心」，指控學生限制不同政見者、媒體、醫護、消防進入校園。

謝振中稱，「暴徒」在學校附近堵路，變成「全面占據、接管學校」，形同「暴亂的橋頭堡」，並稱「大學由交流高尚思想的堡壘，變成最危險的地方；由吸收知識的地方，變成暴徒學用汽油彈、製造武器的兵工廠」。

謝振中質疑，大學高層已經管不住自己的校園、管不住校內暴徒，並呼籲大學生「懸崖勒馬」，不要讓自己、大學以及社會「走上不歸路」。謝振中也稱，警方非常關注中大校長段崇智今日所發表的聲明。

據悉，中大校長段崇智今日發表聲明譴責中大二號橋示威者投擲雜物，並稱「中大被佔領」、「製造汽油彈」、「全面失控」，要求外來者離開或尋求政府協助。但中大又於下午4時發出澄清表示，聲明並無邀請警方清場之意圖，僅呼籲示威者撤出校園，並因應校園目前的緊急狀況及安全隱憂。

中大二橋示威者及學生今日凌晨曾發表聲明，稱將開放橋下吐露港公路單線雙向通行24小時，要求政府限時內回應示威者五大訴求並準時舉辦區議會選舉，然而晚間示威只因不滿警方回應，再次阻塞該段道路。

中大校長段崇智今日發表聲明稱「中大被佔領」已「全面失控」，要求外來者離開或尋求政府協助。但中大又於下午4時緊急澄清，聲明並非邀請警方清場。（資料照，法新社）

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