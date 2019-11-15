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5個月狂射9362枚催淚彈！港警承認會釋出類戴奧辛毒物

民間團體統計警方提供數字，指出香港示威5個月來，警方已施放至少9362枚催淚彈。（法新社）

民間團體統計警方提供數字，指出香港示威5個月來，警方已施放至少9362枚催淚彈。（法新社）

2019-11-15 18:50:22

〔即時新聞／綜合報導〕香港示威浪潮持續延燒，至今屆滿5個月，民間團體「全港反送中聯席」今（15日）召開記者會，指出港警在這段時間以來，已施放最少9362枚催淚彈。此外，稍早警方坦言，催淚彈會釋出對人體及環境有害的類戴奧辛（二噁英），接著又補充燃燒塑膠會釋出更多。

綜合港媒報導，根據統計警方記者會提供的催淚彈數字，自6月12日至11月13日以來，港警已在香港各區發射最少9362枚催淚彈。

聯席成員之一，註冊護士朱慧芳表示，催淚彈的毒性會隨著時間、環境及溫度改變，對人體的皮膚、肌肉、氣管、荷爾蒙及生育系統等都有傷害。

近日，一名香港記者被確診罹患氯痤瘡，是人體累積高濃度戴奧辛毒物的病變。對此，行動部高級警司汪威遜14日曾稱，將類戴奧辛和警方的催淚彈搭上線，「令人摸不著頭腦」，然而汪威遜今天又承認催淚彈會釋出類戴奧辛。

汪威遜指出，釋放類戴奧辛的源頭，最主要是燃燒塑膠，而「暴徒」每天都燒塑膠，又稱警方施放催淚彈的目的是為了阻止「暴徒」，並非製造污染。他坦言，裝備無法完全保護警員，唯一方法只有結束暴動。

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