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智利抗議暴動警察開槍 至少230示威者失明

智利示威者被警察射中眼睛。（美聯社檔案照）

智利示威者被警察射中眼睛。（美聯社檔案照）

2019-11-16 00:29:39

〔即時新聞／綜合報導〕智利示威者與警察之間的暴力衝突不斷升溫，傳出至少有230多名示威者被警察射中眼睛導致失明。

根據美聯社報導，智利醫療機構表示，這次示威中，眼部受傷最為常見，至少有230人失明，其中至少有50人需要假眼。受害者平均年齡為30歲，傷害多是氣槍發射的鉛或橡膠彈造成的。

在智利法規中，警察必須尋求上級指示，在積極抵抗的情況下才允許使用非致命武力，而致命武器僅限於可能致命的情況。而這次示威中，智利警察似乎沒有依循規範，多起示威者流血事件中，警察更以直接射擊，導致示威者臉部受傷。

北部的安托法加斯塔省（Antofagasta）和南部的康塞普西翁省（Concepción）法院禁止警方對和平抗議者使用槍枝與致命武器。聖地亞哥大學校長佐列西（Juan Manuel Zolessi）代表29所公私立大學的理事會，要求首都聖地亞哥的法院禁止警察在示威中使用鉛和橡膠子彈。警察局長羅薩斯（Mario Rozas）表示會限制使用槍枝使用，內政部長布魯梅爾（Gonzalo Blumel）則回應，做出更動前要注意局勢惡化的可能。

大規模的示威遊行大多是和平的，但有些蒙面示威者滲透到集會，投擲石塊、設置路障甚至與警察暴力交鋒。警察局長羅薩斯說，警察將在頭盔上裝攝影機追蹤，而氣槍的使用僅限於「真正危險」的情況。衛生部也宣布針對受害者的賠償計劃，包括治療和心理輔導費用。

這場智利史上最激烈的示威行動始於10月18日，即將滿一個月。起初是學生抗議地鐵票價上漲，接著擴展到醫療、教育、養老金制度等議題。這些議題都與貧富差距相關，民眾上街向政府控訴經濟不平等，要求提供更好的社會服務，並要總統皮涅拉（Sebastian Pinera）下台，引發激烈警民衝突，數千人傷亡，但皮涅拉則表示自己會「做好做滿」。

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