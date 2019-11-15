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智利示威不斷！財長稱經濟受波動 將有30萬人失業

智利示威抗議活動已進行將近一個月，智利新任財務部長伊格納西奧．布里昂內斯（Ignacio Briones）在當地時間14日表示，若騷動不止，將會影響南美洲的經濟，且會造成智利國內近30萬人失業。（路透）

智利示威抗議活動已進行將近一個月，智利新任財務部長伊格納西奧．布里昂內斯（Ignacio Briones）在當地時間14日表示，若騷動不止，將會影響南美洲的經濟，且會造成智利國內近30萬人失業。（路透）

2019-11-15 11:02:47

〔即時新聞／綜合報導〕智利近日爆發史上最激烈示威活動，民眾走上街頭向政府訴求消除經濟不平等、提供更好的社會服務等，並要求智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）下台，引發警民衝突，釀數千人傷亡。智利財政部長伊格納西奧．布里昂內斯（Ignacio Briones）在當地時間14日表示，若騷動不止，將會影響南美洲的經濟，且會造成智利國內近30萬人失業。

《路透》報導，智利新上任的財政部長伊格納西奧．布里昂內斯，在當地時間14日向國會表示，因將近4星期的示威抗議行動，智利未來近幾個月的失業率極有可能上升3%，將有30萬名國人失業。

伊格納西奧．布里昂內斯還說，披索的匯率跌至歷史上低點，更有油價上漲的憂慮。

智利此次示威抗議訴求，從當局計畫提高公共交通票價開始，擴展到退休金、公共事業、醫療教育服務和藥品及道路通行費高昂等議題，示威民眾更要求總統皮涅拉應下台。不過皮涅拉則表示自己會「做好做滿」。

伊格納西奧．布里昂內斯（Ignacio Briones）。（歐新社）

伊格納西奧．布里昂內斯（Ignacio Briones）。（歐新社）

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