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風骨！智利女星紅毯「上空」 控訴軍警濫暴迫害示威者

智利創作女歌手拉芙特（Mon Laferte）出席拉丁葛萊美獎典禮，在星光大道「上空」控訴國家縱容軍警迫害示威者。（圖取自官方IG @monlaferte）

智利創作女歌手拉芙特（Mon Laferte）出席拉丁葛萊美獎典禮，在星光大道「上空」控訴國家縱容軍警迫害示威者。（圖取自官方IG @monlaferte）

2019-11-15 19:19:37

〔即時新聞／綜合報導〕智利日前爆發該國史上最激烈示威，引發大規模警民衝突，警方濫暴消息頻傳。智利創作型女歌手拉芙特（Mon Laferte）今（15）日出席美國拉丁葛萊美（Latin Grammy）頒獎典禮，在紅毯上褪去上衣，並露出胸前標語「他們在智利強姦和殺人」，控訴智利政府縱容警方（憲兵）違法濫暴。

《BBC》報導 ，智利日前爆發該國史上最激烈示威活動，民眾要求政府改善經濟平衡、縮短貧富差距，並要求總統皮涅拉（Sebastian Pinera）下台，引發激烈警民衝突。

10月18日皮涅拉宣布國家緊急狀態，授權陸軍、憲兵部隊鎮暴並維持秩序，卻頻頻傳出軍警對示威者濫暴，人權組織收到多項包括酷刑、性侵等控訴。

對此，智利創作型女歌手拉芙特（Mon Laferte）今（15）日出席美國拉丁葛萊美獎（Latin Grammy awards）頒獎典禮時，在星光大道紅毯上褪去上衣，露出胸前標語「在智利，他們強姦、殺人」，控訴國家縱容軍警濫權濫暴。

此外，當她獲頒「最佳另類專輯」致詞時，拉芙特引用了智利女作家欽加內拉（La Chinganera）的名句「智利，你的苦痛也讓我疼」。

智利國家緊急狀態至10月28日才結束，原預計於11月舉辦的2019亞太經濟合作會議（APEC）以及聯合國氣候變遷大會，也都因此取消。

智利獨立組織「國家人權機構」（National Human Rights Institute）表示，他們正對179件個案採取法律行動，包括軍警涉嫌謀殺、性侵或酷刑等。

據悉，智利政府今日提出將舉辦公投制訂新憲法的對策，以回應示威者訴求。而拉芙特是數名為拉丁美洲政治動盪發聲的女星之一，其他包括尼加拉瓜歌手恩里克（Luis Enrique）、波多黎各饒舌歌手「住民身分」（Residente）也紛紛為自己的國家發聲。

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