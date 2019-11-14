北京計劃對港製造更多混亂？ 美議員：中國要思考背後代價

美國國會及行政部門中國問題委員會表示，港警近日強攻中文大學，讓人質疑中國的策略是否為製造更多混亂。（美聯社）

2019-11-14 10:09:51

〔即時新聞／綜合報導〕香港警民衝突不斷升高，暴力事件出現頻率也日益增加，美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）主席、民主黨籍眾議員麥高文（James McGovern），以及CECC共同主席、共和黨籍參議員盧比歐（Marco Rubio）針對港警近日行動及香港衝突升級一事發出聲明，強調中國政府應思考採取任何措施破壞香港自治權時所要付出的代價。

聲明中指出，香港暴力的局勢不斷升級令人極為擔憂，特別是對大學發動的蓄意及有預謀的攻擊，港警在當地使用一千多枚催淚彈，讓人質疑中國政府的策略是否為製造更多混亂。其中北京所宣布的計劃也同樣引人關注，像是對香港的政治、司法和教育制度實行更多控制，加快通過進一步限制言論自由和公民自由的國家安全立法。

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CECC譴責相關當局過度使用武力，並支持外界要求維護1984年《中英聯合聲明》當中承諾實施的政治問責制、政治對話和保護民主自由的要求。針對區議會選舉候選人遭襲擊，以及11月24日舉行的區議會選舉被威脅要取消，CECC認為此舉只會加劇香港市民不滿，同時顯示出北京對香港政府的完全控制。

CECC呼籲，中國政府應考量破壞香港自治權後所需要付出的代價，包括加劇政治動亂、被限制進入國際金融體系管道，以及美國和國際社會實施的新制裁。

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