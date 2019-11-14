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眼見年輕人被自殺、墜樓亡 黃之鋒：證明港警試圖謀殺港人

黃之鋒表示，當得知少女在警察局裡面被強姦；活躍於社運的學生為了躲避催淚彈而從高樓墜下，都證明了港警試圖謀殺香港人民。（彭博）

黃之鋒表示，當得知少女在警察局裡面被強姦；活躍於社運的學生為了躲避催淚彈而從高樓墜下，都證明了港警試圖謀殺香港人民。（彭博）

2019-11-14 09:03:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港警民衝突不斷激化，週一發生西灣河有男子遭警開槍、男子遭人潑油點火，週二晚間港警強攻中文大學，發射高達兩千多枚各式彈藥，暴力事件不斷出現，「香港眾志」秘書長黃之鋒接受《德國之聲》訪問時強調：「現在留給香港的時間不多了。」

被問到警察在執法過程中發射實彈，未來會對抗爭產生什麼影響，黃之鋒指出，警察在住宅區發射了三發實彈，在多個學校發射催淚彈。甚至還在午餐時間，在商業區發射橡膠子彈。黃強調，這不只是瞄準社運人士或示威者，現在白領階級甚至是一般住民也會被防暴警察威脅，呼籲世界各國應認識到香港人已陷入人道危機當中。

針對一名男子遭示威者潑油點火一事，《德國之聲》表示該影片廣泛流傳，詢問黃之鋒：「雖然這個影片尚未被證實，但這麼做也是為了民主奮鬥嗎？」黃之鋒對此則表示，如果影片獲得證實，那麼點火者便會被逮捕、起訴且被關進牢裡，但是防暴警察以暴力方式攻擊普通民眾，他們卻永遠不會被逮捕或付出任何代價，香港及北京政府正在積極追捕年輕人，不論是否身著黑衣、戴口罩。

黃之鋒強調，呼籲香港政府針對港警的暴力行動開啟調查，而現在已經是時候還給港人自由選舉的權利。「當我們知道年輕女性在警察局裡面被強姦；活躍社會運動與街頭上的年輕學生，為了躲避數不清的催淚彈而從高樓墜下，最終不治身亡......這些都證明了港警試圖謀殺香港人民」。黃之鋒最後則說：「如果香港政府拒絕聆聽人民的聲音，那麼便會讓世界宣稱一國兩制。現在留給香港的時間不多了。」

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