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「反暴力救香港」 港6大報頭版登親共廣告

香港八大中文報紙，其中6份頭版都登上親共的廣告，一致口徑也引起外媒關注。（圖取自推特@hoccgoomusic）

香港八大中文報紙，其中6份頭版都登上親共的廣告，一致口徑也引起外媒關注。（圖取自推特@hoccgoomusic）

2019-11-13 23:19:47

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」大三罷（罷工、罷課、罷市）持續進行中，昨（12）日警方圍攻香港中文大學，引國際譁然，各區示威者深夜發起「圍魏救趙」示威營救中大學生。然而今（13）日香港市民卻發現，香港8大中文報紙，其中6份頭版都登上親共廣告，一致口徑也引起外媒關注。

香港市民自11日發起「大三罷」（罷工、罷課、罷市）警民衝突頻傳，除警方發射實彈重傷學生外，也傳有反對運動者遭火焚送醫；昨（12）日港警整天強攻香港中文大學，闖入校區逮捕學生，引起國際譁然。

然而香港女星何韻詩今（13）日在社群網站上分享，香港八大中文報紙中，其中6份都刊登親共勢力的廣告，稱「用您一票反暴力、救香港」，疑似為香港近期將舉行的區議會做宣傳。

這些刊登同樣廣告的報紙包括《經濟日報》、《明報》、《文匯報》、《星島日報》、《東方時報》及《信報》，而唯二沒有刊登該廣告的則是《大紀元時報》、《蘋果日報》。

香港傳統中文平面媒體的一致口徑，也吸引了外媒關注，《CNN》報導指出，香港最大的英文報紙、由中國富商馬雲所擁有的《南華早報》並沒有刊登此廣告。

據悉，香港區議會選舉表定於11月24日舉行，然而先前傳有親共建制派人士出面要求延後選舉，今（13）日125位來自各界的專業人士也聯署呼籲港府，務必準時舉行選舉。

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