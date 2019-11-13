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英國會議員致信劍橋大學 要求撤銷林鄭名譽院士頭銜

香港反送中抗爭運動持續延燒，英國多名上議院議員12日致信給劍橋大學的沃爾夫森學院（Wolfson College），要求撤銷香港特首林鄭月娥的名譽院士頭銜。（美聯社）

香港反送中抗爭運動持續延燒，英國多名上議院議員12日致信給劍橋大學的沃爾夫森學院（Wolfson College），要求撤銷香港特首林鄭月娥的名譽院士頭銜。（美聯社）

2019-11-13 14:15:01

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭運動持續延燒，英國多名上議院議員12日致信給劍橋大學的沃爾夫森學院（Wolfson College），要求撤銷香港特首林鄭月娥的名譽院士頭銜。

綜合媒體報導，英國剛成立的香港全黨議會組織（APPG）的主席貝內特（Baroness Bennett）、副主席奧爾頓（Lord Alton）和自由民主黨上議院外交事務發言人諾瑟弗（Baroness Northover）聯合致信給劍橋大學的校長、副校長和沃爾夫森學院院長，要求撤銷林鄭的名譽院士頭銜。

信中指出，林鄭在近期的事件中稱示威者稱為「人民的敵人」（enemies of the people），指林鄭「麻木不仁」、「咄咄逼人」，她做出一系列錯誤的決定，包含對示威人士進行審判和監禁，以及取消民主候選人參選資格，這些肯定是林鄭的無能和激進造成的直接後果。信中說，「顯然林鄭必須對此負責，她必須對香港現在發生的事情擔起直接責任，我們看到她手下的機構犯下令人震驚的暴力行為。」

林鄭是沃爾夫森學院的37名榮譽研究員之一，被授予「學院傑出人物」的稱號。

英國剛成立的香港全黨議會組織（APPG）的主席貝內特、副主席奧爾頓和自由民主黨上議院外交事務發言人諾瑟弗聯合致信給劍橋大學的校長、副校長和沃爾夫森學院院長，要求撤銷林鄭的名譽院士頭銜。（圖擷取自推特）

英國剛成立的香港全黨議會組織（APPG）的主席貝內特、副主席奧爾頓和自由民主黨上議院外交事務發言人諾瑟弗聯合致信給劍橋大學的校長、副校長和沃爾夫森學院院長，要求撤銷林鄭的名譽院士頭銜。（圖擷取自推特）

信中指出，林鄭在近期的事件中稱示威者稱為「人民的敵人」（enemies of the people），指林鄭「麻木不仁」、「咄咄逼人」。（圖擷取自推特）

信中指出，林鄭在近期的事件中稱示威者稱為「人民的敵人」（enemies of the people），指林鄭「麻木不仁」、「咄咄逼人」。（圖擷取自推特）

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