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首頁　>　國際

香港網友PO港媒「大三罷」報導比報照 媒體立場見分曉

香港今日紙媒頭版比報。（翻攝自lihkg）

香港今日紙媒頭版比報。（翻攝自lihkg）

2019-11-13 15:06:49

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中「大三罷」活動今日持續進行，期間示威者受到港警暴力鎮壓，香港中文大學甚至淪為戰場，引爆港民憤怒情緒。港媒對此如何報導也在香港社群媒體上引發討論；有香港網友曬出今日8間香港紙媒頭條比報照片，各媒體立場清楚了當。

比報網友在「lihkg」上貼上比報照片，要手足「認清紅媒」，表示8間紙媒中，僅「得兩間唔係（有兩間不是）」。只見《香港蘋果》、《大紀元》頭版分別以中大生為主要新聞切入，《文匯報》、《明報》、《信報》、《經濟日報》、《東方日報》、《星島日報》等6報則以相同頭版呈現，以黑底白字寫上「用您一票，反暴力救香港」；挺送中、反送中立場一目瞭然。

除以上8家，也有網友補充《成報》頭版，該報以「中大校園 槍林彈雨」為頭版標題進行報導，但其立場仍引發網友討論。

中大生抗爭風波仍然持續延燒，網路上甚至謠傳若警方強攻，中大學生可能會不惜以「自焚」激烈手段抗爭；反送中支持者擔憂散布謠言者背後用意不善，紛紛轉發中大學生澄清資訊闢謠，強調學生絕不可能自焚。

香港蘋果今日頭條。（翻攝自lihkg）

香港蘋果今日頭條。（翻攝自lihkg）

港媒成報今日頭條。（翻攝自lihkg）

港媒成報今日頭條。（翻攝自lihkg）

香港網友轉發闢謠資訊，圖中粵語表示「他們正特意網上流傳說學生們將集體自殺，其實是他們想把學生殺掉，再說是學生自己自殺！傳出訊息，學生是不會自殺的！」，「看來黑警計畫在校園大屠殺，拜托大家揭露，不要讓黑警得逞」。（翻攝自Kathy Chan臉書留言）

香港網友轉發闢謠資訊，圖中粵語表示「他們正特意網上流傳說學生們將集體自殺，其實是他們想把學生殺掉，再說是學生自己自殺！傳出訊息，學生是不會自殺的！」，「看來黑警計畫在校園大屠殺，拜托大家揭露，不要讓黑警得逞」。（翻攝自Kathy Chan臉書留言）

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