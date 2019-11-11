俄學者坦承殺害女學生分屍 河裡又撈出肢體

2019-11-11 00:29:04

〔中央社〕俄羅斯聖彼得堡驚傳知名軍事歷史學者殺人分屍案，63歲拿破崙專家索科洛夫已坦承殺害24歲前學生與同居人葉申科並分屍。在他意圖棄屍的河裡，又發現數袋斷腿和一具骷髏。

俄羅斯國立聖彼得堡大學（Saint Petersburg State University）歷史學院副教授索科洛夫（Oleg Sokolov），9日清晨約5時在住家附近莫伊卡河（River Moika）疑似因酒醉失足墜河遭救難人員救起並送醫。

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當時他試圖淹沒的背包內有一對女性手臂。警方後來在他住家找到被害女子部分遺體，身分初步判定為索科洛夫前學生與同居人葉申科（Anastasia Yeshchenko）。警方還找到一把染血的鋸子，據報導他以之鋸斷被害女子的頭顱和四肢。

索科洛夫的律師波楚耶夫（Alexander Pochuev）表示，索科洛夫已坦承犯罪，表示懊悔並與警方合作。

不過，波楚耶夫強調，索科洛夫犯案時「受強大因素影響，可能是處於病理性醉酒，或是情緒極度激動狀態」。

塔斯社（TASS）援引調查單位消息來源報導，初步判定葉申科7日遭索科洛夫以削短型霰彈槍殺害，當時兩人曾有一番口角。葉申科的遺體後來被留在房內，索科洛夫8日還接待訪客。

根據聖彼得堡地方媒體Fontanka，潛水人員9日在莫伊卡河找到數袋疑似屬於葉申科的腿，以及一具身分不明的骷髏。潛水人員今天將持續進行搜索工作。

地方媒體47news報導，在處理完屍體後，索科洛夫原先計畫打扮成拿破崙，到聖彼得堡地標彼得保羅要塞（Peter and Paul Fortress）自盡。

索科洛夫是著名拿破崙專家，曾擔任數部電影的歷史顧問，也是俄羅斯當紅歷史重演活動的其中一位開山始祖。他喜歡扮演拿破崙和被稱為「閣下」，更稱情人為約瑟芬。他和遭他毒手的葉申科無論在學術研究、歷史重演活動或私生活都關係密切。

自由電台（Radio Liberty）援引聖彼得堡大學數名師生及校友說法報導，索科洛夫的個性古怪、火爆，難以接受批評或不同意見，在犯下分屍案前即有行為不當紀錄，但校方一直未作積極處置。此外，由於校方在聘僱合約中要求教職員不得公開批評校內事務及高層作為，許多問題因此日益惡化。

2008年即有俄羅斯媒體報導，索科洛夫當時的學生女友向警方通報家暴。2018年，有兩名學生在上課時間詢問他因涉嫌剽竊他人學術成果遭提告一事，大為光火的索科洛夫竟允許其他學生狠揍提問的兩人並將他們拖出教室。法院後來裁定索科洛夫剽竊。

分屍案曝光前，由文化部長梅丁思基（Vladimir Medinsky）擔任主席、受莫斯科當局大力支持的俄羅斯軍事歷史學會（RVIO）官網顯示，索科洛夫是學會的學術委員會成員。不過，學會主席顧問卡茲娜切耶娃（Irina Kaznacheeva）9日對俄媒Gazeta表示，索科洛夫不是學會及最新一屆學術委員會成員。

索科洛夫2003年獲頒法國榮譽軍團勳章（Legion d'Honneur），也曾是位於里昂的社會科學、經濟和政治學院（ISSEP）成員。學院9日宣布，將索科洛夫自學術委員會除名。

創立於2018年的ISSEP宣揚極右思想，創辦人和校長是瑪莉詠．馬赫夏（Marion Marechal），即「國民聯盟」（National Rally）黨魁瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的外甥女。媒體多次披露，法國極右勢力和莫斯科關係密切。

自由電台援引律師奧斯特洛夫斯基（Alexander Ostrovsky）說法報導，殺人分屍慘案和索科洛夫的意識形態投當局所好、被視為「自己人」，因此儘管長期行為不當，卻一直未依法受懲治有關。

「他（索科洛夫）被允許做任何事，有罪不用受罰終究導致命案發生。只要不是法律之前人人平等，這種情況就會持續下去。」

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