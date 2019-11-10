僅救出16隻！澳洲野火燒進保護區 350隻無尾熊恐喪命

澳洲野火燒進當地一處自然保護區，造成至少350隻無尾熊葬身火窟，被救出的無尾熊也有不同程度的燒傷。（圖擷自PORT MACQUARIE KOALA HOSPITAL臉書）

2019-11-10 14:10:13

〔即時新聞／綜合報導〕野火持續延燒澳洲東部，除了造成至少3死30餘傷外，大火也蔓延至當地一處自然保護區，這處保護區約有500隻無尾熊，保育人員僅救出16隻，恐至少350隻無尾熊葬身火窟。

綜合澳洲媒體報導，澳洲野火持續延燒，新南威爾斯州（New South Wales）和昆士蘭州（Queensland）火勢最為嚴重，英斯湖自然保護區（Lake Innes Nature Reserve）也有2/3區域淪陷，該自然保護區約棲息500～600隻無尾熊，保育人員冒著大火及濃煙搶救牠們，但僅救出16隻。

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澳州無尾熊保護自然基金會主席阿什頓（Sue Ashton）悲傷表示，英斯湖自然保護區大火，恐釀至少350隻無尾熊被活活燒死，阿什頓指出：「我們認為大多數動物都被燒死了，就像是焚化廠一樣，它們都被燒成灰燼。」

而被救出的無尾熊也有不同程度的燒傷，現正在動物醫院進行治療，當局已發起募款活動，希望能在火場周圍設立補水站，募款頁面表示：「幫助無尾熊及其他野生動物在森林大火中倖存的方法之一，就是提供水分補給，以免牠們脫水而死。」

野火持續延燒澳洲東部，空拍畫面可以見到到處都有火點。（法新社）

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