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史無前例！澳洲野火肆虐吞噬百屋 已列最高警戒

澳洲大火持續蔓延。（路透社）

澳洲大火持續蔓延。（路透社）

2019-11-09 10:51:26

〔即時新聞／綜合報導〕野火持續延燒澳洲東部，光是昨日（8日）一天即發生將近百次大火，火勢蔓延新南威爾斯州（New South Wales）和昆士蘭州（Queensland），已摧毀約百間住宅。

綜合外媒報導，將近百起的森林野火中，更有超過50處火勢無法控制，出動上千名消防員打火。新南威爾斯州鄉村消防局長費茲西蒙斯（Shane Fitzsimmons）表示，過去同時17場大火已是最高警戒層級。他更提到自己從未看過這麼多場火災同時被列為警戒層級。

報導提到，乾燥的天氣助長了火勢的蔓延，當天的狂風經測量更高達35度高溫。連接雪梨和布里斯本的高速公路部分路段緊急封閉。位於昆士蘭州的陽光海岸（Sunshine Coast）和黃金海岸（Gold Coast）目前也都列入可能受大火延燒的警戒區域。

報導指出，新南威爾斯州長期處於乾旱。當局警告，除非下雨，否則大火將會持續燃燒。在乾旱地區取得水源滅火是個挑戰，因此需要出動直升機從空中滅火。

昆士蘭州和新南威爾斯州在春天和初夏經常遭到野火的肆虐，今年大火的紀錄也超越往年，造成當地更嚴重的乾旱。上週起，已經有2000公頃土地遭到野火肆虐，其中更包含一個無尾熊保護區，預計有上百隻動物遇火死亡。

大火難以撲滅，出動直升機灑水。（路透社）

大火難以撲滅，出動直升機灑水。（路透社）

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