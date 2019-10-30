澳洲「背包客稅」被判違法無效 法官：一種變相歧視

澳洲聯邦法院今（30）日裁定，澳洲政府向打工度假者徵收的「背包客稅」違法無效。圖為雪梨歌劇院。（彭博）

2019-10-30 19:21:28

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲聯邦法院今（30）日裁定，澳洲政府向打工度假者徵收的「背包客稅」（backpacker tax）違法無效，法院稱，這是「基於國籍的一種歧視」，違反澳洲與其他國家簽署的條約。

綜合外媒報導，澳洲政府2017年對持有417或462簽證、年收入低於1.82萬澳元（約新台幣38.8萬元）的任何外國人課徵15%的稅，但同等收入的澳洲籍公民則無須繳稅。

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2017年初，國際稅務諮詢公司Taxback代表曾在雪梨擔任女服務生的英國遊客艾迪（Catherine Addy），對「背包客稅」提出法律訴訟，試圖推翻這項稅目。

布里斯本聯邦法院洛根法官（Justice Logan）今日同意該法案無效，「這是基於國籍的一種變相歧視」，以及徵稅不適用以「417」或「462」類簽證受僱的8個國家公民。

法院指出，課徵「背包客稅」違反了澳洲與英國、美國、德國、芬蘭、智利、日本、挪威和土耳其的現有條約，這些條約要求澳洲向這些國家公民徵稅的方式必須與澳洲人相同。

判決出爐後，澳洲媒體表示，澳洲政府可能欠數萬名外國人錢。澳洲稅務局則表示，正在考慮是否要提出上訴。

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