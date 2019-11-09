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開口兩次！ 川普向文在寅討50億美元「保護費」

美國總統川普今年分別在3月與6月，共兩次向韓國總統文在寅提出將防衛費分攤金額提高到50億美元的要求。（美聯社）

美國總統川普今年分別在3月與6月，共兩次向韓國總統文在寅提出將防衛費分攤金額提高到50億美元的要求。（美聯社）

2019-11-09 22:24:14

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普今年分別在3月與6月，共兩次向韓國總統文在寅提出將防衛費分攤金額提高到50億美元（1500億台幣）的要求。

根據《韓國中央日報》，在11月7日，一位具影響力的在野黨政治人物透露，最近在美國大使館的聚會中，美方一位高層官員表示，「川普總統向文在寅提出了具體的數字」，「這個數字是50億美元」。並表示這兩次要求提出的時間分別是3月與6月。

今年3月雖沒有正式傳出兩位總統接觸的消息，但2月28日晚間在川普在越南河內「川金會」會談破裂後，回國途中曾與文在寅通話。此後在3月份舉行的第10次「韓美防衛費分擔特別協定（SMA）」上，韓美簽署文件將今年韓方的防衛費分攤金額提高。因此有人懷疑，兩位領導人之間可能也有相關對話。今年6月30日，川普在韓國首爾與文在寅會談後，兩人火速前往板門店與金正恩舉行「韓朝美三方首腦會談」。

先前有人猜測，川普可能曾以某種方式向文在寅傳達過「50億美元」的要求。川普今年4月在威斯康辛州演講時曾表示，「有個國家，我們每年為其承擔了50億美元防衛費用，他們自己卻只承擔5億美元」、「我已經打過電話，讓他們今年多支付5億美元」，「我跟他說，今年我體諒你們，但明年我們會要求你們負擔更多」，大多數觀點認為，川普當時指的就是韓國。

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