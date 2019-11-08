「科大生墜樓前沒進停車場」遭影片打臉 港警改口：不好意思

香港警方今改口表示，周梓樂墜樓前確實有員警出入該停車場。圖為事發停車場。（路透）

2019-11-08 22:42:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港科技大學學生周梓樂，11月4日凌晨在香港將軍澳「尚德停車場」墜樓重傷，今早因傷重辭世。外界質疑周生的死亡與香港警方有關，早前香港警方曾聲稱，在周姓學生墜樓以前，警方從未派人進入停車場。不過，今天下午，香港警方在記者會上則改口承認，當晚確實有員警進入停車場。對於發布錯誤訊息，香港警方表示，不好意思。

根據《立場新聞》報導，昨（7）日有車用行車紀錄器下到，在事發之前曾有員警從樓梯出入口離開停車場。東九龍總區高級警司傅逸婷今天在記者會上承認，資料「不夠準確」，「讓大家有混淆的話，我們覺得不好意思」。傅逸婷表示，經過警方調查更多監視器畫面後，才發現當晚員警曾兩度進入該停車場。

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另外，對於網路上流傳，有人相信是周梓樂的男子，被另一名男子向前推的影片，東九龍總區刑事總部警司胡家欣表示，2人的衣著與周梓樂不同，指畫面中的2人均非周梓樂。

另外，胡家欣表示，當晚警方並沒有在將軍澳區派遣員警進行臥底行動。至於是否有休假員警，胡家欣則表示無法查證。

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