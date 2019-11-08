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香港人反抗》悼念墜樓港生竟遭鎮壓 港警旺角再射實彈

今晚，香港人在多區舉行悼念墜樓學生周梓樂的集會，發生警民衝突。在旺角，香港警方一度向示威者發射實彈。（圖擷取自臉書＿白夜）

今晚，香港人在多區舉行悼念墜樓學生周梓樂的集會，發生警民衝突。在旺角，香港警方一度向示威者發射實彈。（圖擷取自臉書＿白夜）

2019-11-08 23:41:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港科技大學學生周梓樂11月4日凌晨在香港將軍澳「尚德停車場」墜樓重傷，今早傷重辭世。今晚，香港人在多區舉行悼念集會，並發生警民衝突。在旺角，香港警方一度向示威者發射實彈。

綜合香港媒體報導，今晚在旺角彌敦道有示威者佔路，晚上將近10點，油麻地碧街有員警發射實彈，現場時獲一枚9mm的彈殼。現場消息指，有人向香港警方丟擲磚頭，員警則朝天開了一槍。

而在香港仔，警方為驅散聚集的市民，一度發射催淚彈。在荃灣和西灣河，包括優品360及美心西餅的店面遭人破壞，而警方則發射數枚催淚彈清場。另外，在將軍澳、馬鞍山、沙田、元朗、屯門、銅鑼灣等地區，都發生示威行動以及大小不等的衝突。

過往，在示威現場群眾喊的口號為「香港人，加油！」；後來成為「香港人，反抗！」；直到今天首次有人喊出「香港人，報仇！」，且和應者眾多。據了解，今日最常聽到的口號還包括「殺人填命，血債血償」。

晚上將近10點，油麻地碧街有員警發射實彈，現場時獲一枚9mm的彈殼。（圖擷取自臉書＿白夜）

晚上將近10點，油麻地碧街有員警發射實彈，現場時獲一枚9mm的彈殼。（圖擷取自臉書＿白夜）

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