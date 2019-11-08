民眾發起集會悼念墜樓港生 港警驅趕不成反被罵跑

港科大學生周梓樂今日離世，各地發起悼念活動。（美聯社）

2019-11-08 14:18:41

〔即時新聞／綜合報導〕香港科技大學學生周梓樂，4日在警方清場反送中示威者時墜樓，經連日搶救仍於今早離世，港人聞訊紛紛在各地發起悼念活動，其中，民眾在中環遮打花園聚集時，港警現身舉牌警告，反遭民眾痛罵，並在罵聲中撤離。

《立場新聞》 報導，周梓樂離世消息傳出後，中環、旺角、觀塘等地區皆有港人在中午及晚上發起悼念活動；在中環遮打花園的活動中，警察一度舉牌警告民眾「你現正違反法例，你可能被檢控」，結果被市民指著大罵「殺人犯，要填命」，港警後來在一片罵聲中撤離。

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香港警方4日凌晨在將軍澳施放催淚彈清場，周梓樂為躲避催淚彈墜樓，救護車還疑似受到警方阻撓，延誤30分鐘；香港伊利沙伯醫院則在今日證實周梓樂逝世消息，科大校長史維也在今日的畢業典禮中，要求全場起立，為周梓樂默哀，並提前離場赴醫院與周梓樂家人會面。

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