香港人反抗》立法會為周梓樂默哀 親中建制派議員全體離席

港科大22歲學生周梓樂，4日晚間因躲避警方催淚彈不慎墜樓重傷，今日傷重不治。圖為香港民眾自發至事故現場表達哀悼。（路透）

2019-11-08 21:52:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港日前為躲避警方催淚彈，在將軍澳尚德停車場墜樓重傷的港科大22歲學生周梓樂，今（8）日證實傷重不治離世。對此，立法會內務委員會下午會議，主席郭榮鏗提議為周同學默哀3分鐘，親中的建制派議員竟全體離席，默哀完畢後部分建制派議員才返回。

據《立場新聞》報導 ，日前在香港將軍澳尚德停車場，為躲避警方催淚彈而不幸墜樓重傷的港科大22歲學生周梓樂，今（8）日證實傷重不治過世。

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對此，香港立法會內務委員會下午開會時，主席郭榮鏗提議會前為周同學默哀3分鐘，約20名泛民派議員隨即手持白花、低頭默哀，同時也有秘書處公務員站立低頭。

然而親中的建制派議員蔣麗芸、張華峰等人竟全體離場，其中部分議員在默哀完畢後，才返回會場繼續會議。

據悉，奇怪的是立法會衞生事務委員會稍早開會時，主席即為議員蔣麗芸，當時他同意工黨議員張超雄利用自己1分鐘發言時間默哀，蔣麗芸也曾嘆氣稱「自己內心也很難過」。

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