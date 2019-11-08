《禁蒙面法》收3萬份意見書 港立法會明舉行公聽會

《禁蒙面法》已實施1月有餘，而香港立法會自實施至今，已收到超過3萬份以上的意見書，因此明（9）日將針對該法進行公聽會。（彭博）

2019-11-08 14:28:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府日前疑為壓制反送中運動態勢，緊急訂立《禁蒙面法》，引起港人不滿，目前該法已實施1月有餘，而立法會自實施至今，已收到超過3萬份以上的意見書，因此明（9）日將針對該法進行公聽會。

香港政府10月初經引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，並於同月5日開始實施，據《香港01》報導，自該法實行至今，香港立法會《禁蒙面法》的小組委員會，從出席團體和個別人士中收到超過3萬份意見書，因此，預計將於明日以公聽會的形式進行第4次會議。

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報導提及，會議將從早上9點進行到下午5點，屆時各團體代表及個別人士，將與政府當局官員會面。此外，因提交的意見書多達3萬份以上，情況罕見，主席黃定光決定將意見書以電郵發送給各個委員。

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