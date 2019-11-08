為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

《禁蒙面法》收3萬份意見書 港立法會明舉行公聽會

《禁蒙面法》已實施1月有餘，而香港立法會自實施至今，已收到超過3萬份以上的意見書，因此明（9）日將針對該法進行公聽會。（彭博）

《禁蒙面法》已實施1月有餘，而香港立法會自實施至今，已收到超過3萬份以上的意見書，因此明（9）日將針對該法進行公聽會。（彭博）

2019-11-08 14:28:56

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府日前疑為壓制反送中運動態勢，緊急訂立《禁蒙面法》，引起港人不滿，目前該法已實施1月有餘，而立法會自實施至今，已收到超過3萬份以上的意見書，因此明（9）日將針對該法進行公聽會。

香港政府10月初經引用《緊急法》訂立《禁蒙面法》，並於同月5日開始實施，據《香港01》報導，自該法實行至今，香港立法會《禁蒙面法》的小組委員會，從出席團體和個別人士中收到超過3萬份意見書，因此，預計將於明日以公聽會的形式進行第4次會議。

報導提及，會議將從早上9點進行到下午5點，屆時各團體代表及個別人士，將與政府當局官員會面。此外，因提交的意見書多達3萬份以上，情況罕見，主席黃定光決定將意見書以電郵發送給各個委員。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
躲港警催淚彈不慎墜樓 香港科大生今早不治
2019-11-08 11:27

躲港警催淚彈不慎墜樓 香港科大生今早不治
港議員何君堯遭刺傷改列「企圖謀殺案」 法院下午首度開庭
2019-11-08 10:59

港議員何君堯遭刺傷改列「企圖謀殺案」 法院下午首度開庭
傳子千萬？不如傳世金店面

傳子千萬？不如傳世金店面
學生反送中 中大畢典提前結束
2019-11-08 05:30

學生反送中 中大畢典提前結束
23條立法最後通牒「香港恐難承受代價」
2019-11-08 05:30

23條立法最後通牒「香港恐難承受代價」
超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

超值4房888萬起！裝潢家具家電通通有！

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播