反送中抗爭不停歇 民運人士：這一點和六四非常像

香港反送中運動持續至今已超過150天，先前曾有港警將雙手遭反綁的示威者當成沙包，以跪姿持鎮暴槍戒備。（法新社）

2019-11-08 14:41:42

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續至今已超過150天，現住在香港的前六四民運人士蔡崇國在接受媒體訪問時指出，香港特首林鄭月娥日前與中國國家主席習近平會面，將使抗爭運動持續進行，他也觀察到香港警察開始改變策略，開始避免在主幹道上驅散人群，而是將警力分散到小街上，提前制止民眾聚集及佔領主幹道，但他認為這樣的手段無法解決問題，香港政府終究必須拿出政治方案。

據《美國之音》報導，蔡崇國近日針對反送中抗爭指出，本次香港的抗爭，代表的意義已遠遠超過香港本身，因為相較於過往，這一次的運動確實引起世界對中國人權問題的關注。

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親身經歷過六四天安門事件的他，非常關注反送中運動的發展，也親自參加過不同的和理非集會或遊行，並在一些勇武派的抗爭現場進行觀察。蔡崇國認為，相較於六四時學生們對政府仍抱有希望，香港的年輕人在反送中運動開始後，很快就陷入絕望，甚至是一開始就都沒有抱著希望，而是做好了即使軍隊來也要同歸於盡的準備。但對於這樣的抗爭，蔡崇國感到非常擔心。

蔡崇國說，反送中有一點和六四非常相似，當初在六四面對大學生的街頭壓力和承擔責任的是趙紫陽和李鵬，但背後的真正決策者是鄧小平；對照今天香港也是一樣，面對一線的壓力承擔責任的人沒有權力，有權力的人則是不面對街頭的壓力，也不承擔責任。他認為面對反送中抗爭，真正的主要決策者在北京，但北京並不承受來自香港街頭的壓力。

蔡崇國也指出，林鄭月娥近日會晤中國國家主席習近平和主管港澳事務的中共中央政治局常委、副總理韓正，這樣的舉動，以及中國媒體的相關報導及特定立場，都會讓反送中運動找到新的動力，習表達對林鄭的支持，也會讓香港抗爭運動能夠持續進行。

蔡崇國也分享，相較於之前，港警近期不僅開始盡可能地多抓人，還開始把警力分散到小街上，提前制止人們在佔領主幹道之前的聚集，雖然目前來看還有效，但他認為這樣的技術手段不會是出路，最終政府還是要拿出政治方案。不過針對中國是否會派軍隊鎮壓，蔡崇國則表示可能性不大，並指鎮壓後果比人們想像的嚴重，對中國政府也非常嚴重。不會那麼容易發生。

曾是武漢大學哲學系博士生的蔡崇國，在六四天安門事件後被通緝，之後逃亡到香港，並一度轉往法國定居，過去10年則是在香港居住。

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