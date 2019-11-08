躲港警催淚彈不慎墜樓 香港科大生今早不治

香港墜樓科大生周梓樂今早過世。（取自星島日報網站）

2019-11-08 11:27:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港科技大學22歲男大生周梓樂，在警方清場反送中示威者時墜樓重傷昏迷，如今有消息傳出，周梓樂在經過數日搶救後，仍於今日上午8點不治。

綜合港媒報導，香港伊利沙伯醫院證實，周梓樂在今早8點不治；今日也是科大第2日畢業典禮，校長史維過程中要求全場起立，為周梓樂默哀。

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香港警方4日凌晨在將軍澳施放催淚彈驅逐「反送中」示威者，期間甚至朝住宅區內射彈，周梓樂疑似為躲避催淚彈而墜樓；多名目擊者指出，救護車疑似受到警方阻撓，事發近30分鐘後才到場，導致周生延誤就醫，令傷勢加劇，監視器也沒拍到事發情況。

周梓樂事件引發全港關注，昨日進行的香港科技大學畢業典禮，有學生拒絕向校長鞠躬，也有人在台上大呼「希望在於人民，改變始於抗爭」；香港中文大學也有學生拿著「光復香港」的標語，演奏中國國歌時更有學生集體背對禮台，大呼「光復香港 時代革命」、「五大訴求 缺一不可」，最後校方宣布典禮因特殊情況，提早結束。

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