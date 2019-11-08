玻利維亞總統是什麼人 蘋果Siri一度回答獨裁者

2019-11-08 01:43:02

〔中央社〕玻利維亞最近因爭議選舉政治緊張加劇，有人以西班牙語試問蘋果語音助理Siri「玻利維亞總統是什麼人？」，一度得到回覆是「玻利維亞獨裁者是莫拉萊斯（Evo Morales）」。

路透社報導，Siri今天似乎短暫站在玻利維亞反政府示威者的那一邊，他們經常稱總統莫拉萊斯為「獨裁者」。

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但Siri以英語回覆時，僅稱於2006年上台執政的莫拉萊斯是「總統」。蘋果公司（Apple）拒絕對此置評，但在路透社提出這個議題後，Siri的西班牙語回覆已修正。

莫拉萊斯為前工會領袖，面臨反對者和抗議者日增的批評。他們經常在憤怒街頭抗爭中，高舉標語牌譴責他是「獨裁者」，指他蔑視任期限制及反對他競選的公投結果。

莫拉萊斯於10月20日總統大選勝出受到質疑，原先初步計票結果顯示，他與主要對手梅沙（Carlos Mesa）得票率皆未過半，預計進入第二輪決選。然而，計票中斷約24小時恢復計票後，莫拉萊斯的得票率爆增，領先梅沙逾10個百分點，足以不必進行第二輪決選。

自大選以來爆發的街頭衝突和抗爭活動於本週加劇，一位反對派領袖計畫遊行前往行政首都拉巴斯（La Paz），要求莫拉萊斯下台。

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