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英貨櫃39屍命案 越南公安部：死者分屬6省市已逮11嫌

越南公安部今（7）日晚間表示，越、英兩國警方已確認英國貨櫃車39名死者都是越南人，來自越南6個省市。（歐新社）

越南公安部今（7）日晚間表示，越、英兩國警方已確認英國貨櫃車39名死者都是越南人，來自越南6個省市。（歐新社）

2019-11-07 23:22:37

〔即時新聞／綜合報導〕英國艾塞克斯郡（Essex）格雷斯市（Grays）冷凍貨櫃車39名偷渡客命案震驚全球，越南公安部今（7）日晚間表示，越、英兩國警方已確認死者都是越南人，來自越南6個省市。

綜合越南媒體報導，越南公安部週四晚間發布一份聲明指出，越方與英國當局經過數天的協調調查和比較個人身分特徵後，「截至11月7日晚上8時，越南公安部和英國當局已經能夠確認，10月23日在艾塞克斯郡貨櫃箱內發現的39具屍體都是越南人。」

越南公安部表示，這39人來自越南6個省市，分別是中央直轄市海防市（Hai Phong）、北部的海陽省（Hai Duong）、中部的義安省（Nghe An）、河靜省（Ha Tinh）、廣平省（Quang Binh）和承天-順化省（Thua Thien-Hue）。

越南和英國當局正在一同合作調查此事，並為受害者家屬提供協助。

艾塞克斯郡警方表示，受害者的家屬已經接獲通知。越南公安部發言人An Xo表示，如何以及何時將受害者帶回家，這取決於英國當局的決定和家屬的意願。

越南義安省和河靜省已逮捕涉嫌組織非法偷渡的11名涉案人士。

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