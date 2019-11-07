香港中大畢業典禮 逾百名畢業生戴面具校內遊行

香港中文大學今舉行畢業典禮，逾百名學生遊行，頭戴黑口罩、V怪客面具等，表達自己的訴求。（照片取自中大校園電台臉書）

2019-11-07 11:24:57

〔即時新聞／綜合報導〕香港中文大學今日（7日）舉行畢業典禮，有畢業生發起示威活動，在港鐵大學站集合，遊行至校內烽火台（仲門），大批學生身穿畢業袍，頭戴黑口罩、V怪客面具，並在前進時拉起「中大人不割蓆」、「光復香港時代革命」等布條，表達理念與訴求。

綜合港媒報導，今日是香港中文大學的畢業典禮，依舊學生有發起活動，多名畢業生在港鐵大學站集合，大約早上9時遊行隊伍出發，步行到百萬大道前往烽火台，抵達時為反送中期間受傷的學生默哀一分鐘，現場估計超過百名學生參與。在畢業典禮中唱中國國歌時，也有畢業生高喊「光復香港、時代革命」及「五大訴求、缺一不可」口號，並舉起標語抗議。

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根據「中大校園電台」臉書發文，遊行學生在烽火台喊口號及唱歌時，遭到一名說普通話的持刀男子鬧場，將刀刃指向學生，並高唱中國國歌，在場學生則高喊口號回擊。記者上前問男子為何持刀，他表示是保護自己的人身安全，但記者再詢問現場是否有畢業生攻擊他，則未獲得回應。

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