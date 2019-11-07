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移交香港22年 彭定康：中國作為令一代港人希望獨立

末代港督彭定康接受專訪時表示，自香港回歸以來，中國的所作所為令一代的香港人希望獨立。（路透）

末代港督彭定康接受專訪時表示，自香港回歸以來，中國的所作所為令一代的香港人希望獨立。（路透）

2019-11-07 10:40:28

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中已邁入第5個月，末代港督彭定康（Chris Patten）昨日（6日）接受澳洲廣播公司（ABC）專訪時表示，中國已經放棄《中英聯合聲明》的內容及精神，自回歸以來，其所作所為令一代的香港人希望獨立；彭定康也說，他不是不譴暴力，而是能夠理解示威者為何採取暴力，因為沒有人願意與他們對話及解決他們的擔憂。

根據《ABC》報導，彭定康指出，從任何角度來看，北京已經放棄《中英聯合聲明》的內容及精神，自1997年香港回歸以來，中國22年間的所作所為，實際造就一代想要獨立的香港人。對於中方一再重申香港事務是中國內政，與《中英聯合聲明》無關，彭定康表示，他不認同這種說法，香港問題恰巧體現中國在國際事務上的雙重標準，「中國和中共有個習慣是，國際協議是別人需要遵守的，不是中國需要遵守的」。

對於中國政府及官媒多次斥責彭定康是干預香港的「黑手」，彭定康大呼荒謬，直言多數香港示威者都是在1997年後出生，不是英國殖民時期的公民，痛斥「這純粹是政治宣傳的說詞」。

面對香港越來越激烈的抗爭，彭定康認為中國政府不理解示威者的行為；彭定康說，自己不是不譴示威者暴力行為，而是夠理解他們為何會用暴力，因為沒有人願意與示威者對話，及解決他們的擔憂，例如擔憂遊行被警方鎮壓、警方與黑社會聯手、721元朗事件等，「我認為有些問題真的需要一個答案」。

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