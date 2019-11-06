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香港人反抗》警不滿記者會戴頭盔 《立場》：公道自在人心

香港警方4日召開記者會，期間數名記者戴著貼有「查警暴、止警謊」標語的頭盔，抗議警方妨礙前線記者的採訪工作。（美聯社）

香港警方4日召開記者會，期間數名記者戴著貼有「查警暴、止警謊」標語的頭盔，抗議警方妨礙前線記者的採訪工作。（美聯社）

2019-11-06 23:30:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港警方4日召開記者會，數名記者戴著貼有「查警暴、止警謊」標語的頭盔，抗議港警妨礙前線記者的採訪工作。對此，警察公共關係科總警司謝振中，今晚（6日）代表警務處長致函港媒《立場新聞》，表達不滿，而《立場》總編輯鍾沛權回應：「公道自在人心。」

綜合港媒報導，隨著香港通過《禁蒙面法》，前線記者的採訪工作也越來越受到刁難，被港警要求脫口罩、查證件，甚至還遭噴灑胡椒水及逮捕等情事，讓數名記者在警方記者會上戴標語頭盔以示不滿，最終警方勸導不成，將記者會取消。

立場新聞》報導，根據警方致函內容，指出記者會的目的是向傳媒解釋警方的政策、作出澄清和「回應傳媒的關注」，如任何人對警方不滿，可以聯絡投訴警察課作出投訴，記者會舉行場地絕非進行示威抗議的地方。

警方稱，對於有關記者影響其他專業記者採訪的權利，以及剝削公眾接收警方重要訊息的機會，「警方感到非常遺憾，現特此致函貴機構以表達不滿。」

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