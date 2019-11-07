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離奇！漁夫出船捕龍蝦 竟在外海撈起活鹿

緬因州漁人多爾（Ren Dorr）表示，當他們發現這頭鹿時，漁船已距離岸邊5英里之遠。（擷取自推特）

緬因州漁人多爾（Ren Dorr）表示，當他們發現這頭鹿時，漁船已距離岸邊5英里之遠。（擷取自推特）

2019-11-07 10:37:17

〔即時新聞／綜合報導〕美國緬因州專職撈捕龍蝦的漁夫，週一（4日）出海作業時，竟發現一頭活鹿在海中載浮載沉，他們見狀後立即施以援手，將筋疲力竭的鹿救上船來，最終順利帶到岸邊放生。

綜合外媒報導，緬因州漁人多爾（Ren Dorr）表示，當他們發現這頭鹿時，漁船已距離岸邊5英里（約8公里）之遠，「可以看到這頭可憐的鹿還在拚命掙扎，但由於水流極強，筋疲力竭的鹿根本沒機會自行游上岸」。

報導指出，多爾及其同伴薩斯特（Jared Thaxter）、多林（Shawn Dowling）決定插手相助，在失敗了多次以後，終於將繩索套上犄角，並把鹿拉上船來。

薩斯特直言，其實救上船的當下他們有點惴惴不安，不知道鹿會不會做出什麼影響航行安全的動作，但鹿似乎知道漁夫們是在幫助牠，全程臥倒在甲板上靜靜地與他們對望，並無絲毫掙扎動作。

緬因州內陸漁業與野生動植物部發言人拉蒂（Mark Latti）表示，鹿在外海游泳是相當罕見的現象，永遠無法知道是什麼原因驅使牠們這麼做。

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