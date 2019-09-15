超罕見！漁民捕到雙色龍蝦 網友：看起來像一半被煮熟

美國漁民捕獲超罕見的雙色龍蝦，自然界出現該龍蝦的機率為5000萬分之一。（圖擷自Maine Center for Coastal Fisheries臉書）

2019-09-15 13:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國捕撈船隊在緬因州海岸附近發現了超罕見的雙色龍蝦，身上有一半是紅色一半是黑色，外國網友們見狀也驚呼連連，直說龍蝦看起來像有一半被煮熟了。

據《福斯新聞》報導，緬因州沿海漁業中心（Maine Center for Coastal Fisheries）表示，多年來他們看過不少特別的龍蝦，但雙色龍蝦可能是第一次遇到。

《國家地理》的資料顯示，自然界出現雙色龍蝦的機率約5000萬分之1，牠們的顏色通常從身體中間恰巧隔成兩半，有些也會形成棋盤狀的圖案。

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