超罕見！漁民捕到雙色龍蝦 網友：看起來像一半被煮熟

〔即時新聞／綜合報導〕美國捕撈船隊在緬因州海岸附近發現了超罕見的雙色龍蝦，身上有一半是紅色一半是黑色，外國網友們見狀也驚呼連連，直說龍蝦看起來像有一半被煮熟了。
據《福斯新聞》報導，緬因州沿海漁業中心（Maine Center for Coastal Fisheries）表示，多年來他們看過不少特別的龍蝦，但雙色龍蝦可能是第一次遇到。
《國家地理》的資料顯示，自然界出現雙色龍蝦的機率約5000萬分之1，牠們的顏色通常從身體中間恰巧隔成兩半，有些也會形成棋盤狀的圖案。
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〔即時新聞／綜合報導〕美國捕撈船隊在緬因州海岸附近發現了超罕見的雙色龍蝦，身上有一半是紅色一半是黑色，外國網友們見狀也驚呼連連，直說龍蝦看起來像有一半被煮熟了。
據《福斯新聞》報導，緬因州沿海漁業中心（Maine Center for Coastal Fisheries）表示，多年來他們看過不少特別的龍蝦，但雙色龍蝦可能是第一次遇到。
《國家地理》的資料顯示，自然界出現雙色龍蝦的機率約5000萬分之1，牠們的顏色通常從身體中間恰巧隔成兩半，有些也會形成棋盤狀的圖案。